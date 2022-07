annonse

Israel er fast bestemt på å forhindre at Iran oppnår atomvåpenkapasiteter. Hvorvidt det blir kinetisk eller ikke, er avhengig av utviklingen fremover.

Som tidligere meldt, var Resett ved undertegnende nylig på besøk i Israel, hvor vi intervjuet en rekke prominente israelske eksperter om flere spørsmål knyttet til internasjonal sikkerhetspolitikk og geopolitikk. Dr. Martin Sherman var blant dem.

Dr. Martin Sherman emigrerte fra Sør-Afrika til Israel på 1970-tallet, hvor han raskt begynte en karriere i det israelske forsvarsetablissementet. Han tjenestegjorde i de israelske væpnede styrkene i en operativ kapasitet i rundt syv år, før han forlot militæret og begynte sin akademiske karriere.

Dr. Sherman fullførte en doktorgrad i statsvitenskap ved Tel Aviv University, hvor han senere underviste i mange år. Han gikk deretter over til strategisk rådgivning for israelske politikere og beslutningstagere, og har blant annet vært ministerrådgiver for Yitzhak Shamirs regjering (1986 til 1992).

Dr. Sherman er nå i prosessen med å bygge opp en ny tankesmie kalt Israel Institute for Strategic Studies. Målet med policysenteret, ifølge Dr. Sherman, er å «gi et mer haukete – realpolitisk – perspektiv ​​på verdenspolitikken, spesielt med hensyn til Israels sikkerhetsutfordringer, eksterne og interne».

Dr. Shermans ekspertiseområde Midtøsten og Israels sikkerhet. Han kommenterer regelmessig på spørsmål og utfordringer knyttet disse forholdene i flere amerikanske og israelske medier, inkludert: NewsMax, Middle East Quarterly, Jerusalem Post, Times of Israel, Jewish News Syndicate, Jewish Press, etc.

I et dybdeintervju med Resett over fire deler, gir Dr. Sherman sitt syn og perspektiver innen en rekke temaer knyttet til Midtøsten og Israels sikkerhet, inkludert:

1.) Krigen i Ukraina og Israels sikkerhet (denne delen)

2.) Trusselen fra islamismen

3.) PR-kampen mellom Israel og palestinerne

4.) Løsningen til konflikten mellom Israel og palestinerne

Neste del av dette dybdeintervjuet tar for seg trusselen som islamismen utgjør for Israel.

