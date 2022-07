Det gikk altså over et år, nærmere bestemt til oktober 2021, før det ble tatt ut tiltale mot mannen som skal ha mishandlet pinnsvinet til det døde. Først 17. oktober i år må tiltalte omsider møte i retten for å forklare hva han gjorde, og kanskje også fortelle hvorfor.

Filmet selv overgrepet

Mannen i 30-årene har imidlertid ikke akkurat gjort etterforskningen vanskelig for politiet, for i tillegg til at det var flere vitner til hendelsen, filmet den antatte gjerningsmannen selv overgrepet i Fredrikstad sentrum.

Det var vakter på et utested i nærheten av der hendelsen skjedde som varslet politiet.

– Vi hadde en patrulje i nærheten som kjørte pinnsvinet til Fredrikstad dyrehospital, men vi fikk raskt beskjed om at dyret døde av skadene, sa operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til NTB etter hendelsen.