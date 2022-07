annonse

WWF sier at Equinor jobber hardt for å profilere seg som et ansvarlig og fremtidsrettet selskap som er godt i gang med omstillingen. Men oljegigantens egne planer viser noe ganske annet.

Hvis du har åpnet en avis eller gått en tur i storbyen i det siste, er sjansen stor for at du har sett Equinor-logoen. Med sin storstilte reklamekampanje «Takk for de første 50», skriver Karoline Andaur og Ragnhild Elisabeth Waagaard i WWF Verdens naturfond i Dagens Næringsliv, og legger til:

– «Tikk takk mot 2050», er det tydelig at selskapet nå legger mye ressurser i å få festet en fortelling i befolkningen om hvor viktig Equinor er for den store omstillingen verden trenger mot 2050. Men ved en nærmere titt slår glansbildet sprekker: Selskapets planer viser at de planlegger høyere, ikke lavere utslipp fra olje og gass frem mot 2030.

WWF skriver at olje og gass har unektelig vært en bærebjelke for Norges velferd de siste 50 årene. Men de neste tiårene er det investeringer i grønne næringer som må sikre økonomien vår. De mener at Equinors plan for omstilling ikke er ambisiøs nok.

– Når vi vet hvor mye det haster å kutte utslippene, holder det ikke å sette luftige mål uten en tydelig plan, sier de og fortsetter:

– Glem ikke at det er produksjon og forbrenning av fossil energi som er hovedårsaken til CO2-utslippene som har ført oss inn i klimakrisen vi nå kjemper for å komme oss ut av.

De har også sett på lønnsomheten og funnet at nærmere halvparten av de nye prosjektene i Equinors portefølje av fremtidige olje- og gassprosjekter vil tape penger hvis verden lykkes med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Dette er altså Equinors store dilemma. Selskapet får blodrøde tall dersom verden lykkes med omstillingen.

