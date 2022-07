– Det er det altfor tidlig å si nå, sier Karin Nyman, kommunikasjonsdirektør i SAS, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hun sier videre at det er vanskelig for SAS å si hvor lang tid det vil ta før reisende kan få kompensasjon, fordi det blant annet avhenger av hvilken type kompensasjon man har krav på, for eksempel om det gjelder vanlig refusjon eller innebærer en annen form for økonomisk kompensasjon.

Forbrukerrådet: Ikke avbestill reisen selv

– Alt som krever manuell håndtering tar lengre tid, mens det som skjer automatisk går raskere. Dersom du for eksempel ber om refusjon direkte i stedet for ombooking, gjøres det automatisk og da går det veldig raskt, sier Nyman til nyhetsbyrået TT.

Dersom en flyvning står i fare for å rammes av streik, bør du ikke avbestille reisen selv, er et av rådene fra Forbrukerrådet. Da har du nemlig ikke krav på refusjon, noe du har om du venter til flyet blir innstilt. I tillegg til refusjon eller ombooking, har du krav på en standardisert økonomisk erstatning.

Blir flyet innstilt eller forsinket i mer enn fem timer, har du ifølge Forbrukerrådet tre valg:

ombooking snarest mulig

ombooking til senere tidspunkt

få pengene tilbake for reisen.