Dommer Thomas Farber i Høyesterett i New York har beordret den tidligere Trump-advokaten og New York-borgermesteren til å møte for storjuryen 9. august og alle andre datoer retten i Atlanta setter. Det går frem av rettsdokumenter som ble offentliggjort onsdag.

Rudy Guiliani er blant dem som fremmet grunnløse påstander om at valgresultatet i 2020 var et resultat av valgfusk, og bidro i forsøkene på å omgjøre Trumps nederlag. Giuliani har siden fått advokatbevillingen inndratt i både i delstaten New York og Washington DC.

Guilianis advokat har ifølge AP ikke svart på forespørsler om en kommentar til saken.