annonse

annonse

Henrik S. Werenskiold, som siden Resetts oppstart i 2017 har fungert som utenriksjournalist, vil heretter være Resetts utenriksredaktør.

Henrik sier selv at han vil prioritere å dekke både viktige og mindre belyste temaer på en fornuftig måte.

– Jeg ønsker å bygge opp en utenriksredaksjon som utforsker internasjonale relasjoner med et kritisk øye – basert mye, men ikke utelukkende, på politisk realisme. Målet er å dekke de viktige, men også de kanskje litt mindre belyste temaene i internasjonal politikk på en mest mulig balansert og analytisk måte, erklærer han til Resett.

annonse

Henrik har siden juni i år vært daglig leder i Resett. Han tror likevel det blir tid til å bredde ut Resetts utenriksdekning fremover – blant annet med flere analyser. Dessuten har han et håp om å få tak i flere skribenter til Resetts utenriksredaksjon.

– Jeg tar høyde for å hyppigere skrive kommentarer, samt flere dybdeartikler, intervjuer og analyser om internasjonale forhold enn tidligere. Jeg håper å få med nye internasjonalt-interesserte medarbeidere på laget, som kan hjelpe med å utvikle og sette sitt preg på utenriksredaksjonen fremover.

– Geopolitikkens nådeløse retur

– Er det noen spesielle tendenser eller utviklinger i internasjonale relasjoner og geopolitikk du vil peke på som spesielt viktige å dekke fremover?

annonse

– Geopolitikkens nådeløse retur i internasjonale relasjoner må tas på alvor. Den unipolare æraen – tiden hvor USA så å si var alene om å sette spillereglene – er over. Kinas imponerende fremvekst og autoritære dreining, et stadig mer revansjistisk og krigersk Russland, samt et Europa i relativ økonomisk stagnasjon, har allerede fått store konsekvenser for det internasjonale systemet, svarer Henrik.

Han peker på det liberale demokratiets relative tilbakegang på verdensbasis, og økende autoritære tendenser, som et annet aktuelt tema.

– Disse forholdene vil fortsette å øke presset på demokratiske verdier globalt, som igjen kommer til å få konsekvenser for Norge. Det hele gjøres mye mer komplisert av fremmarsjen til fundamentalistiske ideologier verden rundt, klimaendringer og masseinnvandring, som setter våre egne verdier under press.

Han fortsetter:

– Det blir derfor spesielt viktig å dekke stormaktkonkurransen mellom USA og Kina tett fremover. Utviklingen i Europa, Eurasia og Midtøsten – spesielt i konteksten jihadistisk terror – vil også være avgjørende å følge. Naturligvis må også innenrikspolitiske amerikanske forhold holdes godt øye med. Når dette er sagt, finnes det ikke noen begrensinger på hvilke forhold og regioner vi vil dekke. Målet er å forsøke å finne saker som er interessante og engasjerende, uansett hvor de kommer fra. Og det er mye å ta av. Verden er stor!

Les også: Julekalender luke 2: Henrik S. Werenskiold

Interessen for det internasjonale

Henrik er oppvokst på Bislett i Oslo. Etter artium, reiste han til Frankrike der han fullførte sine bachelorstudier. Han gjorde også et utvekslingsår til Mexico by under bachelorstudiene. Senere tok han en master i Oslo. Han har grader i statsvitenskap, økonomi og politisk økonomi.

Interessen for internasjonale relasjoner er ikke ny for Henrik.

annonse

– Min interesse for internasjonale relasjoner har gradvis bygget seg opp over tid, men begynte tidlig. Siden har valg innen utdanning og jobb, flere utlandsopphold, god språkkunnskap, samt en sterk personlig interesse, bidratt til å øke kjennskapen om emnet. Jeg synes temaet er utrolig spennende og utforsker ofte nye forhold på fritiden.

– Hvorfor valgte du å jobbe i Resett til å begynne med?

– Jeg har vært med helt fra begynnelsen og ble fristet av målet om å bidra til å utvikle en avis som i stor grad baserer seg på politisk realisme, i det jeg i stor grad anser som et ikke-mangfoldig norsk medielandskap, spesielt med tanke på hvordan man generelt oppfatter internasjonale forhold, forteller Henrik, og fortsetter:

– Underveis har det vært opp- og nedturer, og det har til tider utvilsomt vært en stor påkjenning. Tidligere har det blitt tatt flere redaksjonelle valg som jeg personlig ikke kan stå inne for, men er positiv med tanke på utviklingen til kvaliteten og innholdet til det redaksjonelle innholdet fremover.

Har troen

Han er optimistisk med tanke på Resetts fremtid.

– Det er ingen hemmelighet at det har vært en turbulent tid innad i avisen. Vi nå er i en omstillingsperiode og jeg synes at det allerede går i riktig retning. I min nye rolle som utenriksredaktør, skal jeg i hvert fall gjøre mitt ytterste for å bidra til å levere et godt og solid produkt fremover.

annonse

– Håper dere henger dere med!

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT