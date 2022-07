annonse

Italias statsminister Mario Draghi har fått aksept for en ny avskjedssøknad, noe som kan utløse nyvalg og mer ustabile tider for både Italia og Europa.

Draghi har ikke lykkes med å få støtte til en ny samlingsregjering. President Sergio Mattarella sier at han tar avskjedssøknaden til etterretning, og at han har bedt Draghis regjering bli sittende som et forretningsministerium inntil videre.

I en tale i nasjonalforsamlingen i dag varslet Draghi at han igjen ville gå til president Sergio Mattarella for å informere om sin beslutning, noe som ble tolket som at han ville levere en ny avskjedssøknad.

Forrige torsdag leverte han sin første avskjedssøknad som følge av manglende støtte til et viktig forslag fra Femstjernersbevegelsen, men presidenten avviste den.

I går åpnet Draghi for å bli sittende etter å ha fått mange støtteerklæringer fra hele landet, men i en avstemning i senatet på kvelden unnlot tre av regjeringspartiene å stemme for å gi regjeringen hans ny tillit.

De tre partiene som ikke ønsket å gi Draghi ny tillit, var høyrepartiene Lega og Forza Italia, samt den populistiske Femstjernersbevegelsen. Statsministeren fikk imidlertid støtte fra partier som regnes som sosialdemokratiske og mer sentrumsorienterte, men selv om disse sikret Draghi et flertall, var det ikke nok til at han ville bli sittende.

Analytikere mener at Mattarella nå vil oppløse nasjonalforsamlingen og be om nyvalg i september eller oktober, skriver NTB.

Draghi har ledet en regjering bestående av seks partier siden februar i fjor, men tilhører ikke noe parti selv. Samarbeidet mellom partiene har etter hvert blitt vanskeligere, ikke minst på grunn av krigen i Ukraina og prisstigningen som har rammet Italia hardt.

Draghi har tidligere vært sjef for Den europeiske sentralbanken. Han anses som en viktig pådriver for europeisk støtte til Ukraina, og har hatt et tett samarbeid med Frankrikes president Emmanuel Macron. I juni besøkte de Ukrainas hovedstad Kyiv sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz.

I EU er det bekymring for at Draghis avgang vil skape mer ustabilitet i Europa i en svært turbulent tid.

