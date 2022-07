annonse

Fire menn er siktet i menneskesmuglingsaken i Texas der 53 migranter ble funnet døde i lasterommet til et vogntog.

To av dem er amerikanske og de to andre er mexicanske statsborgere. De to amerikanske statsborgerne er siktet for å ha forårsaket død og alvorlig kropsskade, og risikerer dødsstraff eller livstid i fengsel. Reuters melder at en av de siktede er mannen som mistenkes for å vært sjåføren for vogntoget, skriver NTB.

Vogntoget ble funnet i San Antonio 27. juni etter å ha kjørt over grensen fra Mexico.

