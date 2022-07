annonse

Syv av ti mener angivelig at de rikeste i Norge bør skattlegges hardere.

Det er Dagbladet som i sin «sommerundersøkelse» har spurt 1.063 personer om hvorvidt de rikeste i Norge bør skattlegges hardere.

30 prosent har valgt svaralternativet «Ja, mye hardere», og 41 prosent «Ja, litt hardere», ifølge undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos. Totalt mener altså 71 prosent at man skattlegge de rikeste hardere, om man skal ta undersøkelsen på alvor.

Kristin Clemet i tankesmien Civita er imidlertid kritisk til valget av spørsmål. Hun mener det er forvirrende, da hun selv ikke ville greid å svare ja eller nei.

– Spørsmålet er stilt slik at jeg personlig ville ikke greid å svare klart på det. Hvis jeg satt overfor deg på et kjøkkenbord, ville jeg sagt at «ja, jeg mener at de skal skattlegges hardere for hytter og hus og særlig luksuriøse hytter og hus». Men de bør ikke skattlegges hardere – snarere mildere – når det gjelder bedrifter og arbeidsplasser, sier Clemet.

Clemet påpeker at 90 til 99 prosent av formuer over 100 millioner kroner næringsformue.

– Så hvis dere hadde spurt: «Synes du at man skal skattlegge bedrifter og arbeidsplasser hardere?», er det ikke sikkert dere hadde fått det svaret, og hadde dere spurt om man bør skattlegge luksusboliger hardere, ville dere kanskje fått et annet svar.

Manifest-leder Magnus Marsdal har imidlertid en annen tolkning.

– Det undersøkelsen egentlig sier, er at et overveldende flertall ikke synes dagens fordeling er rettferdig, for folk svarer ikke som skatteeksperter.

