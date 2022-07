annonse

annonse

Lederen for en av de beryktede britiske voldtektsgjengene har blitt utpekt som «likestillingsrepresentant» for andre innsatte i fengselet der han sitter.

Shabir Ahmed (69) har vært leder for en såkalt «grooming gang», gjenger som systematisk over mange år har utsatt unge kvinner og jenter for grufulle overgrep. Han ble i 2012 fengslet med en dom på 22 år, etter å ha begått flere svært alvorlige forbrytelser. Han har voldtatt en ung jente 30 ganger, og fungerte som ringleder for en gjeng som ved hjelp av alkohol og andre rusmidler utnyttet flere jenter, som de «delte på».

Nå er Ahmed altså valgt til «likestillingsrepresentant» for andre innsatte ved fengselet i Wakefield. Fengselet er beryktet for det høye antallet voldtektsmenn som er innsatt der. Avsløringen er offentliggjort i en høring, ifølge Daily Mail.

annonse

Rollen som «likestillingsrepresentant» innebærer å forhøre seg med andre innsatte i egen fløy, for så å bringe deres budskap videre til de ansatte i fengselet.

For å bli utdelt denne rollen må man søke, for deretter å bli gjenstand for en vurderinger, der ugjerningen man er fengslet for tas med i betraktningen.

Les også: Storbritannia: Gjengvoldtekter ble ignorert i generasjoner – myndighetene la skylden på ofrene

annonse

– Komplett galskap

Statsadadvokat Nair Afzhal, som har vært delaktig i å sørge for å få flere voldtektsgjengmedlemmer straffeforfulgt og fengslet, sier følgende om utnevnelsen:

– Det er som å sette ulven til å passe på sauene.

Et av Ahmeds ofre, som er anonymisert, har snakket ut om hva hun mener om dette.

– Hva i helvete tenkte fengselsadministrasjonen på? Det er galskap å tenke at man kan la en rasist som ham komme i nærheten av en slik rolle, sier hun, ifølge Daily Mail.

– Sannheten er at han er en syk pedofil som også er den mest rasistiske personen jeg noensinne har sett. Det er komplett galskap, sier hun videre.

Mener at han er utsatt for fordommer fra «ytre høyre»

Shabir Ahmed har tidligere forsøkt å få saken sin prøvet for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Han har fremholdt at hans dom bør bli hevet av hensyn til menneskerettighetene, ettersom juryen som dømte han alle var etniske europeere, og angivelig under påvirkning fra «ytre høyre-grupper», samt at politiet skal ha prosedert en sak mot ham tilpasset et «antimuslimske fordommer».

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg avviste imidlertid denne anken, som de anså for å være svært dårlig fundamentert.

Ahmed har forsøkt å legge skylden for sine kriminelle handlinger på vestlige verdier, og har hevdet at han har handlet som han har gjort fordi man i Storbritannia lar jenter «paradere rundt i gatene».

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT