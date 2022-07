annonse

Støre og Vedum må gå!

Ja, jeg mener bestemt at alle norske kreftpasienter snarest må få den nyeste og beste kreftmedisinen eller behandlingen – som lindrer og redder liv – og det skal være gratis.

I tillegg til dette er det et trist faktum at statsminister Støre og finansminister Vedum, beklageligvis daglig helt unødvendig plager det norske folk med astronomiske og «helt ville» priser på strøm, diesel og bensin.

Og da har jeg ikke sagt et eneste ord om at maten blir dyrere, eller om trygdeoppgjøret som gav nordmenn smuler, om høyere egenandelene og renter, om at det kuttes i helsetilbudet til syke nordmenn på alle nivåer, eller om at boutgiftene stadig øker til nye negative rekorder.

Nå har Vedum-latteren stilnet. Han og statsminister Støre må etter min mening snarest levere politisk ved å sette Norge først – eller gå av. Nok er nok!

