Terrorsiktede Zaniar Matapour (43) er villig til å møte og samarbeide med de sakkyndige til prejudisiell observasjon, opplyser hans forsvarer.

– Partene har funnet en løsning hvor han kan la seg frivillig undersøke av de sakkyndige, opplyser en av Matapours forsvarere, advokat Inger Zadig, til Bergens Tidende.

For øyeblikket forblir Matapour i ordinær varetekt i Halden. Han skal altså ikke til Bergen.

– Han er villig til å møte og samarbeide med de sakkyndige så lenge en av oss forsvarerne er til stede. Disse samtalene vil etter planen finne sted så raskt som mulig. Vi er i tett dialog med de involverte parter vedrørende det praktiske rundt dette, sier Zadig.

I midten av juli besluttet Oslo tingrett opprinnelig at Matapour skulle tvangsinnlegges ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen i inntil åtte uker. Retten vurderte at dette var den eneste måten de sakkyndige kan få innhentet informasjon og bedømme Matapours sinnstilstand, da han blant annet har nektet, og fortsatt nekter, å la seg avhøre av politiet.

Det var natt til lørdag 25. juni at den siktede åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. 43-åringen er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

