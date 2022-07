annonse

Steve Bannon er funnet skyldig i å ha utvist forakt mot Kongressen da han ikke møtte til en høring om angrepet på Kongressbygningen i 2020.

Etter den fem dager lange rettsaken brukte juryen tre timer på å finne Bannon skyldig.

Han ble kjent skyldig både for at han ikke møtte opp til tross for at han var blitt stevnet, og for at han ikke ga Kongressen dokumenter de hadde stevnet ham for, melder NTB.

CNN-korrespondenten Manu Raju skriver på Twitter at straffeutmålingen skal skje 21. oktober.

Bannon risikerer opptil to års fengsel.

