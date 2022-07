annonse

Det blir stadig viktigere å stå opp mot hat og ekstremisme. I den kampen skal Resett være en viktig medspiller.

22. juli 2011 skjedde noe av det mest fryktelige en kan tenke seg. Unge mennesker ble drept. Familier fikk sine barn revet fra seg. Et politisk ungdomsparti ble påført et sår som det vil ta lang tid å lege. Et traume som nok vil fortsette å plage de overlevende for resten av livene deres. En nasjon er ennå i sorg over de mange tapene.

Bare gjerningsmannen var ansvarlig for terroren. Men tankegodset han stod for var han ikke alene om. Det oppstod ikke bare i hans hode. Det er et hat som dessverre lever i beste velgående, og som en del av oss ser tegn på hver eneste dag.

Det er viktigere enn noensinne at aktører som Resett gjør det krystallklart hvor vi står. Vi står på systemkritikkens, analysens og fornuftens side, ikke på hatets.

Hat, personangrep og hets er uønsket hos oss, i kommentarfeltene inkludert. Derfor er det helt uaktuelt å slutte å moderere dem.

Kampen mot hat og radikalisering er ikke en kamp som bare er viktig i dag. Den er viktig hver eneste dag. Og derfor er det ikke bare i dag Resett skriver om det. Det var derfor undertegnede oppfordret til samling mot muslimhat forleden dag. Det er derfor vi gransker oss selv. For selv om andre aktører bidrar til et giftig debattklima, så trenger ikke vi å gjøre det vi også.

For å unngå at frustrasjon blir til forakt og hat, så må vi sørge for at problemer folk opplever, utviklingen i samfunnet, belyses og får oppmerksomhet. Resetts visjon for samfunnsopplysning, fornuft og realisme vil bidra til mindre ekstremisme, fordi vi ønsker å løfte bekymringer mange har av helt legitime årsaker, og således unngå at frustrasjon og håpløshet bygger seg opp over tid. Den beste medisinen mot radikalisering er sunn fornuft. Fornuftig rapportering og nyhetsdekning. Fornuftige meninger. Fornuftig politikk.

Samtidig skal vi være en tydelig aktør i møtet med hat.

25. juni i år fant et annet terrorangrep sted i vårt land. Nok en gang ble vårt samfunn hardt rammet. Også denne gangen var det gjerningsmannen som alene var ansvarlig for drapene. Men hatet han bærer på, den ekstremismen politisk islam har latent i seg, den er han ikke alene om. Dette hatet krever også vår oppmerksomhet, og vil dessverre bare gjøre seg mer gjeldende i årene fremover, nettopp på grunn av mangel på fornuftig politikk på viktige områder.

Det norske samfunnet må i alle fall samles mot disse kreftene. Og vi må si dem imot, overalt der vi ser dem.

