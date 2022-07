annonse

annonse

Etter katastrofalt dårlig resultat og innsats som trener under forrige EM, med et opplegg som gjorde at stjernespiller Ada sa takk for seg, slipper han til igjen.

Vi skjønte hvordan det ville gå, men det gikk enda verre. 0-8 mot England, og 0-1 mot Østerrike, som var så totalt overlegen at det gjerne kunne blitt 0-5. Uhørt av et lag med profesjonelle storspillere, flere av topp verdensklasse.

Etter slaktet ser vi en trener som med skyldig mine småprater med og klemmer på spillerne, og man får assosiasjonen om en voldtektsmann som forsøker å «trøste» sine ofre. For ofre er de, der de er blitt tutet ørene fulle om hvor gode de er, medalje er nesten garantert, selv etter bare surr og feil taktikk i kamp etter kamp. Trenerinnsatsen var ikke bedre under VM, der laget kom en kamp videre, men det var flaks.

annonse

Det var forresten en fornøyelse å høre Solveig Guldbrandsens kommentarer på TV, der hun ikke la noe imellom når det gjaldt feil taktikk, manglende plan og dårlig styring. I spillernes skuffede ansikter sto også tydelig skrevet følelsen av å ha blitt lurt, og, ja nettopp, mishandlet.

Fotballforbundet fortjener sterk kritikk for at de har latt dette gå så langt. Det har nå en dyktig og modig president som selvsagt rydder opp, men gjør det straks, uten politisk svada. Vi får heller tilgi deg at du ikke lyttet til oss som i et par år har bedt deg ansette ny trener i god tid før EM.

Ofrene må få ny sjef øyeblikkelig, og holdes langt unna Martin Sjøgren, slik at de best mulig kan slikke sine sår. Det er et VM neste år!

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT