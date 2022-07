annonse

annonse

I en ny rapport fortelles det om strukturell rasisme. En britiske bistandsarbeider som tjente ti ganger så mye som en lokalt ansatt kollega, trekkes frem som eksempel.

Hva om bransjen som skal arbeide for å bekjempe ulikhet, skaper ulikhet?, spør Bistandsaktuelt.

Kulturer og språk i bistandsbransjen, gjenspeiler fortsatt maktforhold fra kolonitiden, ifølge en ny rapport fra det britiske underhusets internasjonale utviklingskomité.

annonse

Les også: Wiborg: – Dagens naive innvandringspolitikk fungerer åpenbart ikke

Rapporten viser til bistandsorganisasjonenes portrettering av fattige, men også til rasisme og diskriminering innad i organisasjonene. Det fortelles om internasjonalt utsendte bistandsarbeidere med betydelig bedre lønnsvilkår enn lokalt ansatte kolleger. En britisk ansatt tjente så mye som ti ganger mer enn en lokalt ansatt kollega.

Det er også ofte vanskeligere for underrepresenterte grupper å få bistandsstillinger, og underrepresentasjonen er særlig stor blant ledere og når viktige beslutninger fattes.

annonse

Beslutninger om hvordan midlene skal brukes, tas ofte i hovedkvarterene til europeiske og nord-amerikanske donorer og internasjonale organisasjoner, heter det i rapporten, som også problematiserer at når personer fra andre land får delta, er det ofte ikke med de samme forutsetningene.

Les også: Utrop-skribent: Hvite flyktninger vil Listhaug og Storhaug ha – «Svada og tull», svarer Wiborg

Finansierer diktatorer

– Det er mye som er galt med norsk bistandsindustri, men det at en i Vesten tjener mer enn i et u-land er ikke galt, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp og er innvandringspolitisk talsperson. Han sier at det som er problemet er at for lite av bistanden er basert på resultater.

Målet bør ikke være å bruke mest mulig penger, fremholder Wiborg. Det har ifølge ham vært gjeldende politikk i mange år. Frp-toppen påpeker at dette har ført til at norske skattebetalere har finansiert diktatorer og undertrykkende regimer.

– Dette har også økonomisk gavnet flere ledere i bistandsindustrien som har tjent særdeles godt, mener han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT