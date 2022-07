annonse

Måtte til utlandet for å få hjelpen han trengte – for egen regning.

Om lag 500 nordmenn får diagnosen multippel sklerose (MS) årlig. MS er en sykdom hvor immunsystemet reagerer mot ens eget vev: Mot myelin, som er isolasjonen rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen og mot cellene som lager myelin.

MS kan deles inn i tre hovedtyper; relapserende remitterende MS (RRMS), sekundær progressiv MS (SPMS) og primær progressiv MS (PPMS). MS-typen du har kan påvirke hvor ofte du opplever symptomer, samt når og hvordan funksjonssvikt utvikles. Den kan også ha innvirkning på alternativene du har for å behandle tilstanden din. MS-behandlinger virker ved å redusere eller stoppe denne skadelige immunreaksjonen.

Ingen kur

Lars Aasgaard er en av MS-pasientene som har måttet reise utenlands og få behandling for egen regning. Han fikk diagnosen i 2010 hos en nevrolog i Norge.

– Jeg fikk klar beskjed i 2010 om at det finnes ingen kur, sier Aasgaard til Resett.

Han kan opplyse om at han dro til Moskva for å få hjelp, etter å ha fått beskjed i Norge, etter en MRI-undersøkelse, om at alt var bra. I Moskva gjorde helsepersonellet funn hos Lars Aasgaard som man ikke hadde klart å finne i Norge.

I Moskva fikk Aasgaard behandlingen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT), som har hjulpet for en del MS-pasienter.

Beslutningsforum for nye metoder, et statlig organ bestående av direktørene i de fire regionale helseforetakene, som beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke, har ikke stipulert stamcellebehandling som standard behandling for MS. Mange nordmenn reiser til utlandet for slik behandling, på egen regning.

Denne typen behandling skal ifølge ham selv ha blitt omtalt som «eksperimentell» og «kommersiell» i det norske helsevesenet. Det påstås at det ikke fungerer.

Imidlertid har studier påvist at HSCT virker effektivt for de som har høyst aktiv MS, og spesielt for de som har høyst aktiv relapserende MS, ifølge den britiske MS-foreningen. HSCT kan også hjelpe pasienter med progressiv MS i en tidlig fase, dersom pasienten opplever aktiv betennelse.

Den britiske foreningen vedgår imidlertid at HSCT trolig ikke har god effekt på progressiv MS langt inn i sykdomsforløpet.

Tok opp gjeld

Aasgaard selv er også overbevist om at HSCT har hjulpet i hans tilfelle.

– Jeg tok opp gjeld, og var i Moskva for behandling, forteller han til Resett.

– Jeg fikk nettopp fornyet førerkort for to år, og ikke bare for ett som er vanlig å få, og det tyder på at den behandlingen de sa at ikke virker, den virker, sier Aasgaard, som ennå sliter såpass at han trenger krykker.

I Norge behandles MS primært med såkalte bremsemedisiner, som ikke stopper sykdommen, men kan forsinke utviklingen. Ellers brukes også symptomdempende medikamenter.

Avviser at HSCT er bedre enn bremsemedisiner

Professor Lars Bø, som leder Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, mener ikke at det er riktig å slå fast at stamcelleterapi virker bedre enn bremsemedisiner.

– Det er riktig at mange har fått en stabil sykdomstilstand, uten tegn til ny sykdomsaktivitet. Men vi kan ikke dermed si at stamcelletransplantasjon er bedre enn de nyere og mest effektive bremsemedisinene, har Bø uttalt til forskning.no.

Klar forbedring

I en svensk studie, der 48 MS-pasienter er fulgt gjennomsnittlig i fire år etter HSCT. 83 prosent av pasientene i studien hadde attakkvis MS (RRMS).

Resultatene viser at 87 prosent nå er uten attakker, 85 prosent er uten nye flekker på MR og 77 prosent har ikke hatt økende invaliditet.

– Slår man dette sammen, ser vi at 68 prosent er helt uten sykdomsaktivitet, sier Joachim Burman, nevrolog og overlege ved Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala, som har ledet studien.

– En av pasientene har ikke hatt symptomer på 10 år. Ingen annen MS-behandling har så god effekt på attakkvis MS.

– Sendrektighet

Likevel mener altså norske helsemyndigheter at man ikke kan være sikre på at HSCT er et godt behandlingsalternativ for MS-pasienter.

En norsk studie av effektene av HSCT er på trappene, men er tidligst klar om tre år.

– Sendrektigheten i Norge er sensasjonell, mener Lars Aasgard.

