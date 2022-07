annonse

annonse

Søndag drar pave Frans på en seksdagers tur til Canada. Der vil han be om tilgivelse på vegne av de katolske skolene som har begått overgrep mot urfolksbarn.

Paven skal møte overlevende etter overgrepene som ble begått på internatskoler drevet av Den katolske kirke i Canada fra 1800- til 1990-tallet.

Han planlegger å gjenta beklagelsen han ga til den canadiske utsendingen som besøkte Vatikanet i april. Det vil forhåpentligvis bidra til helbredelse og forsoning, sier pave Frans.

annonse

Reisen blir sett på som et viktig steg i den 85 år gamle kirkelederens innsats for å håndtere de verdensomspennende skandalene med seksuelle overgrep begått av katolske prester, samt påfølgende tildekking av det som har skjedd.

Tusenvis døde

Rundt 150.000 barn fra Canadas urbefolkning ble tvunget til å gå på skolene mellom 1831 og 1997. Der ble de tvunget til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. Det var minst 130 slike skoler i Canada.

Mange av barna ble fysisk og seksuelt mishandlet av lærere og rektorer ved skolene.

annonse

Flere tusen antas å ha dødd av sykdom, underernæring og omsorgssvikt. Det siste året er det funnet rundt 1.300 umerkede graver ved internatskolene.

– Kan bli skuffet

Mandag tar pave Frans turen til byen Maskwacis, som ligger cirka 100 kilometer sør før Edmonton. Det er provinshovedstaden i Alberta, og flere av de største internatskolene ligger her.

Paven skal tale til om lag 15.000 mennesker, inkludert tidligere elever ved internatskoler fra hele Canada.

Selv om mange har vært positive til pavens besøk, er det likevel noen som stiller spørsmål ved hvorvidt det korte oppholdet er nok til å skape forsoning.

– Mange vil bli skuffet over den korte tiden paven vil bruke med dem etter alle årene med traumer, sa Randy Ermineskin på en pressekonferanse forrige uke.

– Det er fordi han vil beklage og så dra, og du blir etterlatt stående der alene. Hvem skal ta vare på disse personene? legger han til. Ermineskin er leder for Ermineskin Cree Nation, en av Albertas største urbefolkninger.

Rundtur

På tirsdag skal pave Frans delta på messe på en stadion med plass til 60.000 personer i Edmonton. Deretter drar han nordvest til Lac Sainte Anne, hvor det hvert år arrangeres pilegrimsreise.

Senere reiser han til Quebec City. Det skal paven møte statsminister Justin Trudeau og feire messe ved basilikaen Sainte-Anne-de-Beaupré, et religiøst landemerke som besøkes av over én million katolske pilegrimer hvert år.

annonse

På fredag drar paven til Iqaluit, hvor den største andelen inuitter i landet bor. Der skal han møte tidligere internatskoleelever, før han vender tilbake til Roma.

Returnere urfolkskunst?

Mange lurer på om paven til returnere kunstgjenstander som opprinnelig tilhørte canadiske urfolksgrupper, men som er utstilt på Vatikan-museene.

Vatikanet hevder at kunsten er gitt til dem i gave, men urfolksgruppene sier at gjenstandene har en kulturell verdi for dem. De mener at kunsten bør returneres.

Pave Frans er det andre paven som besøker Canada. Tidligere pave Johannes Paul II var på besøk i både 1984, 1987 og 2002.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT