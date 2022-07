annonse

Politiets og PSTs håndtering av skytingen i Oslo skal evalueres kom frem på politiets pressekonferanse fredag.

Politidirektoratet og PST leier dette arbeidet. Innretningen og sammensetningen er ikke klar, sier fungerende leder for Felles operativ tjeneste, Gunn Anita Bjørnbakk, melder NTB.

Evalueringen skal ta for seg om politiet kunne gjort noe annerledes og få hele bildet av hva som skjedde, sa hun videre.

Både PSTs og politiets håndtering av hendelsene skal evalueres.

Over 100 personer jobber med etterforskningen

Etterforskningen pågår for fullt, og over 100 personer jobber med denne, fastslo Bjørnbakk.

En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

Fortsatt siktet for terror

Zaniar Matapour er fortsatt siktet for terror etter at han skjøt mot to utesteder og en rekke personer i Oslo sentrum 25. juni. Han er begjært videre fengslet, melder NTB.

Matapour fremstilles for videre varetektsfengsling på mandag.

Kritisk til advokat nekt

Flere har vært kritiske til at mange berørte etter skytingen i Oslo har blitt nektet bistandsadvokat. Flere har anket og noen avslag er omgjort, sier politiet ifølge NTB.

– Vi har et fortløpende samarbeid med tingretten der vi oversender oppdatert materiale rundt analysearbeid som vi gjør. Det gjør at de fortløpende er bedre i stand til å ta stilling over søknadene og ankene som kommer, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo-politiet på en pressekonferanse.

Børge berømmer de sivile.

– De utsatte seg etter politiets syn for livsfare, og bidro på den måten til å forhindre at siktede gjorde ytterligere handlinger denne kvelden, sa politiadvokat Børge Enoksen fredag.

Denne tidslinjen har Oslo-politiet laget etter masseskytingen 25. juni, melder NTB.

– 01:12:08 – Siktede går av trikken

– 01:12:48 – Første skudd blir avfyrt

– 01:13:27 – Første melding til politiet

– 01:14:16 – Siktede blir lagt i bakken av sivile

– 01:14:26 – Første foreløpige utlesing med bevæpning

– 01:15:17 – Leses ut som PLIVO

– 01:18:47 – Politiet pågriper siktede

Fakta om masseskytingen i Oslo

* Natt til lørdag 25. juni ble det løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og homsepuben London pub på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus. Skytingen startet i 1.15-tida, og mannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19.

* To personer ble drept, ti ble alvorlig skadd og elleve lettere skadd.

* 43 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn og var kjent for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra før.

* PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling og hevet terrortrusselnivået fra moderat til ekstraordinært.

* PST har hatt kjennskap til Matapour siden 2015, med bekymring om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge.

* I mai gjennomførte PST samtaler med Matapour og vurderte at han ikke hadde voldsintensjon.

* Pride-paraden i Oslo ble avlyst som følge av skytingen. Det samme ble Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride. Avlysningen skjedde etter råd og tydelig anbefaling fra politiet. Likevel oppsto det et spontant tog i Oslos gater.

