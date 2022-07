annonse

annonse

Konflikter mellom syklister og bilister er velkjent. Nå har også de elektriske sparkesyklene skapt nye utfordringer.

En ny undersøkelse gjort for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, viser at mange syklister ikke føler seg trygge ute på veiene. De opplever at bilistene ikke tar nok hensyn.

– Det er for høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister, og det liker vi dårlig. Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker, og er dermed et problem i seg selv, sier Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk til TV2, og legger til:

annonse

– Både bilister og syklister har et ansvar for å vise hensyn til hverandre i trafikken. Men en bil gjør langt mer skade enn en sykkel, og særlig utsatt er syklende i blindsonen til større kjøretøy. Her er det viktig at syklende er oppmerksomme på sin plassering i forhold til kjøretøyet. Syklende har like stor rett til å bruke veibanen som kjørende, og kjørende har et særlig ansvar for å vise hensyn overfor sårbare trafikanter.

Les også: Bymiljøetaten i Oslo vil ikke ha bagasje på sykkelhotellet – kun sykkelen

3 av 10 har opplevd konflikter med biler de siste 5 årene.

annonse

– Dette viser tydelig at det er behov for å skille trafikantgruppene fra hverandre. Konflikter hører ikke hjemme i trafikken, det er et sted hvor vi skal vise hensyn til andre trafikanter, sier Mathisen.

Les også: «Sykkelmafiaen» slår til igjen, nå med klistermerker på parkerte biler: – Det var jævlig irriterende

Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring sier at altfor mange elsparkesyklister ikke forholder seg til at kjøring på fortau skal skje på fotgjengernes premisser, noe som har ført til et høyt konfliktnivå. Mange fotgjengere har også blitt påkjørt og skadd.

– Fortauene er for fotgjengere, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov å kjøre der, sier han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT