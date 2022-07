annonse

Avisen skriver i en leder at de rikeste i Norge må bidra mer til fellesskapet.

– Du trenger ikke befinne deg særlig langt ute på venstresiden for å ønske deg et bedre og mer rettferdig skattesystem. Det kan være et politisk fellesgods – noe nesten alle kan bli enige om, skriver Dagbladet, og hevder de har flertallet i ryggen:

– Det er nemlig bred oppslutning blant folk om at de rikeste må bidra mer til fellesskapet. Faktisk mener hele sju av ti nordmenn at de rike bør skattelegges enda hardere enn i dag. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort på vegne av Dagbladet.

Dagbladet mener at det de angivelig har funnet ut at folk flest mener er riktig, og at det er flere gode grunner til at skattene for de med størst inntekter og formuer bør økes.

De skriver om en større ulikhet, og det resulterer i uheldige effekter, slik som dårligere helse, mer kriminalitet og mindre tillit. Velferdsstaten vår har et alvorlig finansieringsproblem, skriver Dagbladet, og skal en få endene til å møtes må man prioritere. Ellers må skattene gå opp, og da er det er det mest rimelig å øke skattene på dem som har mulighet til å bære den byrden, fremholder avisen.

– Rike bedriftseiere tjener gode penger på at Norge har en godt utdannet befolkning og god infrastruktur – som vi alle har vært med å betale for. Når noen klarer å få stor avkastning fra disse godene, er det bra for samfunnet, men man må også regne med å gi noe tilbake, skriver Dagbladet, og legger til:

– De rike har ikke gode argumenter for hånden.

