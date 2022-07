annonse

Vanlige nordmenn med hus, barn og jobb driter seg ut i fylla hele tiden. Det er ikke bedre for samfunnet enn at noen røyker cannabis. Tvert imot.

Abid Rajas utspill om legalisering av cannabis har satt igang en ny runde med debatt, innlegg i aviser og medieutspill. Saken engasjerer. Jeg skal holde meg for å kommentere andre politikeres utsagn, og jeg vil ikke konkludere standpunkt i saken per i dag.

Men jeg tror absolutt at det er på tide å tenke nytt om rus, og om hvordan vi behandler brukere av ulike rusmidler. Det må innebære at fordommer, moralisering og mistenkeliggjøring av motiver i debatten legges til side.

Rusmidler er her for å bli. Det ligger rett og slett til menneskets natur at mange vil ruse seg. Det er himmelvid forskjell på bruk og misbruk, og på hardere og letter narkotiske stoffer. Det hjelper ikke, hvor enn indignert og oppskaket man blir, at man roper ut om «nulltoleranse» og «krig mot narkotika». Folk vil ruse seg, og det er ikke usannsynlig at du også ruser deg, du som leser dette. Kanskje ikke akkurat nå. Men kanskje i kveld?

Alkohol er og forblir et rusmiddel. Skillet mellom alkohol og «narkotika» er kunstig og menneskeskapt. Det ene er et lovlig rusmiddel, og de andre ulovlige. Det er en menneskeskapt distinksjon.

Nordmenns favoritt

Alkohol er nordmenns foretrukne rusmiddel, og den utstrakte bruken av den giftige substansen har store konsekvenser både for brukerne selv, men også for andre. Alkoholen fremhever aggresjon og voldsomme tendenser hos mange. Dette er noe de mange ofrene for vold og overgrep vet så altfor godt. Det er i hovedsak ikke cannabis som hører med i bildet når det er snakk om vold i drosjekøer, vold i hjemmet, overgrep og lignende.

Alkohol gjør noe med hemningene til folk. Terskelen for å gjøre ulike ting blir mye lavere, jo fullere man blir. Og det er kanskje en av hovedårsakene til at det er så farlig. Hemninger er bra. Hemninger holder negative tendenser i sjakk. Mister man hemningene helt, så blir man ikke bare mer vågal sosialt, man kan også bli aggressiv.

I mine øyne er det svært påfallende hvor normalisert flatfyll er i Norge i dag. Godt voksne mennesker, vanlige folk med jobb, barn og boliglån, drikker seg fullstendig snydens, snøvler som bare det, og driter seg fullstendig ut.

For oss som synes det holder å drikke et par-tre glass normalt sett, og som ikke synes det er veldig gøy å miste kontrollen, kan det være utrolig kjedelig å sitte på en middag med det som på begynnelsen av kvelden virket som oppegående folk, som det nå er helt umulig å ha en noenlunde intelligent samtale med, som nå danser, svinser rundt og vræler en eller annen sangtekst uten å tenke på naboene, mens noen av mannfolkene desperat prøver å finne ut om noen av kvinnene er fulle nok til å ville ha seg med dem. Det er ikke et pent syn, når du selv bare er lett brisen. Det er flaut.

Politisk korrekt rus

Men dette er faktisk ganske normalt, og det skjer i absolutt alle samfunnslag. Kanskje er det overnevnte litt satt på spissen, men rus er rus. En del nordmenn har en fyllekultur som er alt annet enn sofistikert. Og det rare er at en del av de som ser på det som akseptabelt eller adekvat å være ordentlig full fredag og lørdag kveld, tror at det de gjør er mer aktverdig enn folk som sitter hjemme og ser på film og røyker marihuana. Men det er ikke mer aktverdig å være en fyllik i helgene. Det er bare mer politisk korrekt.

Det finnes nok gode argumenter for og imot legalisering. Personlig har jeg ikke landet på noe standpunkt i debatten. Mer kunnskap trengs. Vi bør også se hvordan ting går over tid i land der man legaliserer. At alkohol er så skadelig som det er, er jo ikke i seg selv et godt argument for å legalisere andre ting. Men det er på tide å debattere hvorfor man i årevis har formidlet at cannabis og heroin bør ha samme status, med pinlig propaganda om at dersom du tar et trekk av en joint, så er neste stopp Brugata og en sprøyte i armen. Det er latterlig virkelighetsfjernt.

Mange unge som har røkt cannabis er helt vanlige folk, arbeidstagere, studenter, folk høyt og lavt, ikke alle kjeltringer eller rusmisbrukere på kjøret. 20 prosent av ungdommene våre, som har prøvd, har ikke alle havnet på kjøret. Så nå må vi ta innover oss det, og få en mer realistisk debatt.

Jeg vet ikke svaret riktig ennå. Men jeg vet én ting; det er virkelig ikke bedre, for din helse eller for dine omgivelser, at du drikker deg dritings, enn at du røyker deg høy.

