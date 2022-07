annonse

annonse

Hvalrossen Freya er i utgangspunktet på en vandring mot Svalbard, men har ikke dårlig tid og kan bli i Norge en stund, ifølge biolog.

– Hun oppholder seg bare på et sted i tre til fire dager. Hun er i utgangspunktet på vandring mot Svalbard, men hun har det ikke travelt, sier biolog Rune Aae ved Universitetet i Sørøst-Norge til NTB.

Freya trenger nemlig ikke å returnere til Svalbard før hun er kjønnsmoden, og det er hun ikke før om tre til fire år, ifølge Aae.

annonse

Hvalrossen, som antas å være fem år gammel, og har denne uken trukket til seg store folkemengder, på land og til vanns i Frognerkilen i Oslo. Hun forsvant plutselig fra Frognerkilen, før en båt fra Fiskeridirektoratet observerte henne ved Lysaker i Bærum fredag kveld.

Aae sier at Oslo-området kun er en blindgate for Freya.

– Hun skal på sikt til Svalbard for å få kalver, men hun er jo et sosialt dyr, sier han.

Sjeldent syn

annonse

Det hender iblant at Indre Oslofjord får besøk av uvanlige gjester fra fjerne havområder, som for eksempel delfiner, sverdfisk og spekkhogger.

At en hvalross finner veien inn Oslofjorden og i tillegg slår seg til ro såpass lenge er et svært uvanlig syn, ifølge Aae.

– Omtrent hvert tiende år kommer det hvalrosser inn i deler av Oslofjorden, men de blir bare observert i et par dager før de drar igjen. Freya er synlig lite redd, og det er nytt. Jeg har aldri opplevd før at en hvalross er i et område så lenge, sier han til NTB og legger til:

– Så skal det sies at jeg aldri har fulgt så nøye med på én spesifikk hvalross. Men veldig sjelden er det, og det at det er snakk om et hunndyr gjør det ekstra sjeldent, sier han.

Flytting foretrukket

Når Freya ikke leter etter mat, ligger hun og slapper av. Hvalrosser kan gjerne hvile i opptil 20 timer i døgnet. Hun har ligget og hvilt på en rekke fritidsbåter i Frognerkilen.

– Det beste er at folk holder seg unna. Min bekymring er at folk er så nærgående at det skapes situasjoner som gjør krav om avliving. Flytting er løsningen å foretrekke, og slik jeg har forstått det jobber Fiskeridirektoratet med en løsning rundt problemstillingen, sier Aae.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT