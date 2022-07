annonse

De to brødre på fire og seks år som var savnet i Askim, er nå funnet. Hundepatrulje og helikopter deltok leteaksjonen, som varte i over to timer.

Klokka 16 skriver Øst politidistrikt på Twitter at guttene har kommet hjem i god behold.

Før de ble funnet hadde de vært savnet siden 13.35. De ble da observert i Løkkeveien i Askim, melder NTB.

Guttene har nå kommet hjem i god behold. Politiet takker alle som har engasjert seg i søket. — Politiet i Øst (@politietost) July 23, 2022

Hundepatrulje og helikopter bistod i leteaksjonen.

Den eldste gutten har mørkt kort hår og er kledd i lyse joggesko, knelang beige shorts, og mosegrønn-t skjorte. Lillebroren er lavere, har rosa lesebriller og er iført sandaler og shorts.

Politiet ber om tips på telefon 64999130 dersom noen har sett guttene.

– Dersom noen går ut for å lete, er det ikke ønskelig at de går ut i terrenget, men leter langs vei og brede stier. Dette for å ikke ødelegge spor for hunder, skriver politiet.

