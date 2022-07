annonse

Ekspresident Donald Trump og hans tidligere visepresident Mike Pence står på hver sin side mot hverandre i guvernørvalget i Arizona.

De to driver fredag valgkamp for hver sin rivaliserende kandidat i delstaten.

Avstanden mellom Trump og hans tidligere makker vokser. Nå er de involvert i en valgkamp på hver sin side, i det som også blir en kamp om det republikanske partiets sjel, og om synet på presidentvalget i 2020.

Pence driver valgkamp for Karrin Taylor Robson, som riktignok skryter av suksessene fra Trump-Pence-administrasjonen, uten å direkte nevne den voksende konflikten mellom de to. Samtidig har Trump signalisert støtte til Kari Lake.

Dette skriver nyhetsbyråene NTB og AP, som karakteriserer valget som en «stedfortrederkrig» mellom de to kandidatene.

«Øredøvende budskap»

Pence har erklært at en stemme på Robson vil være «et øredøvende budskap som vil bli hørt i hele USA om at det republikanske partiet er fremtidens parti».

Dette ses på som kritikk av de republikanerne som ennå påstår at Trump var den ekte vinneren av valget i 2020.

Kari Lake, som er den forhenværende presidentens foretrukne kandidat, står derimot fast ved påstand at det var Trump som egentlig vant. Hun angriper politiske motstandere og mediene, og fredag skal Trump holde et valgkampstevne for den tidligere TV-verten.

– Kari vil gjøre den fantastiske familien sin og hele MAGA-bevegelsen stolt, sier Trump i en uttalelse og viser til slagordet Make America Great Again.

Tar avstand

Robson går ikke så langt som å si at Trump tapte på grunn av et stjålet valg. Hun er advokat, og får støtte fra flere topp-republikanere som i økende grad ønsker et brudd med Trump og de mest bombastiske utsagnene om 2020-valget.

Arizona-guvernør Doug Ducey, som fikk oppmerksomhet for at han ignorerte en telefon fra Trump da han skulle sertifisere Joe Bidens valgseier i Arizona, er blant Robsons støttespillere.

