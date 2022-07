annonse

Det ble en travel lørdagskveld for den tyrkiske administrasjonen.

Russland nekter for å ha angrepet havnen i Odesa lørdag slik Ukraina hevder, ifølge Tyrkias forsvarsminister, melder NTB.

– Russland har fortalt oss at de på ingen måte har noe med dette angrepet å gjøre, og at de vil etterforske saken nøye, sier Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar i en uttalelse lørdag kveld.

Akar understreker at Tyrkia er bekymret.

– Vi vil fortsette å oppfylle våre forpliktelser under avtalen vi signerte i går, sier han til det tyrkisk-statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Odesa ligger ut mot Svartehavet og spiller en viktig rolle i eksporten av korn. Angrepet er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder, melder NTB.

Liz Truss er uenig

Storbritannias utenriksminister Liz Truss kaller angrepet mot en havn i Odesa lørdag for «grusomt», og hevder det beviser at man ikke kan stole på Putin, melder NTB.

– Dette beviser at vi ikke kan stole på et ord Putin sier, sa Truss under en tale på et valgarrangement i Kent i Storbritannia lørdag.

Sveriges ambassadør innkalt til utenriksdepartementet

Tyrkias utenriksdepartement kaller inn Sveriges ambassadør til en samtale om en kurdisk demonstrasjon i Stockholm, som de vurderer som «terrorpropaganda».

Der vil utenriksdepartementet formidle Tyrkias «sterke reaksjon» på det de beskriver som «terrorpropaganda» under en kurdisk gruppes demonstrasjon i Stockholm nylig, opplyser diplomatiske kilder til Reuters lørdag.

Tyrkia truer med veto mot Sverige og Finlands Nato-søknader

Tyrkia har gjentatte ganger truet med å fryse Sverige og Finlands Nato-søknader ved å nedlegge et veto.

De tre landene inngikk en avtale i slutten av juni hvor Sverige og Finland lovte å «gjøre sitt» for kampen mot terror. Tyrkia har blant annet hevdet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet PKK og den kurdiske YPG-styrken i Syria, melder NTB.

