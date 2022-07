annonse

annonse

Flere mobile artillerirakettsystemer, droner og raketter med økt rekkevidde omtales som en «game changer» av landets forsvarsminister.

Ifølge Defense One, har den nylige anskaffelsen av nye langdistansekapasiteter i Ukrainas arsenal spilt en nøkkelrolle i forsvaret mot stadig mer fastlåste russiske styrker. Ytterligere mobile rakettartillerier, samt raketter med lengre rekkevidde, kan tillate Ukraina å iverksette mer effektive motangrep og gjenvinne territorium stjålet av Russland.

Ukraina har for tiden åtte mobile amerikanske rakettartillerisystemer (High Mobility Artillery Rocket Systems, eller HIMARS) som har en rekkevidde på 85 kilometer, samt flere haubitser-kanoner med en rekkevidde på 30 kilometer.

annonse

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet, er ytterligere fire HIMARS på vei til landet, og Det hvite hus forventer å kunngjøre en ny forsendelse senere denne uken.

Tale

Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov talte under et arrangement i regi av tenketanken Atlantic Council i Washington D.C. tirsdag. Han forklarte at de mobile rakettartillerisystemene allerede har bidratt til «å betraktelig bremse ned det russiske fremrykket».

annonse

Ukraina skal så langt ha brukt HIMARS til å ødelegge omtrent 30 russiske kommandoposter, samt flere ammunisjonslagringsdepoter. Men ifølge Reznikov vil de trenge mange flere for å effektivt kunne beskytte sin massive grense og utføre motangrep på russere som okkuperer ukrainsk territorium.

Les også: Russisk artilleri påfører den ukrainske hæren store tap

– Vi vil trenge minst 100 HIMARS tror jeg. Det ville blitt en game-changer på slagmarken. Ukraina trenger også ammunisjonsinnhenting og klargjøringssystemer for sine 100 haubitser-kanoner, samt flere droner for å planlegge hvor de skal rette langdistanseangrep, sa han.

– Vi bruker HIMARS-systemer nøyaktig som kirurgi, fordi vi ikke vil bruke den russiske strategien, som vi kaller «kjøttkvern», utdypet Reznikov, med henvisning til upresise russiske artilleriangrep, som har ført til hundrevis av sivile dødsfall.

Begrensninger

Under arrangementet forklarte John Herbst, USAs forhenværende ambassadør i Ukraina, at HIMARS-rekkevidden på 85 kilometer «faktisk er litt kunstig», og at den kan «utvides til minst 150 kilometer».

Herbst sa videre at han mener at Biden-administrasjonen har vært for «sjenert og risikoavers» i sin vilje til å sende Ukraina våpen med lengre rekkevidde.

– I stedet for å gi dere all HIMARS-ene dere trenger og lengre rekkevidde, har de stykket dem ut i veldig små doser, sa han.

annonse

Optimist

Reznikov forklarte at økt rekkevidde ville «være nyttig for å slå dypere mot de russiske posisjonene og angripe forsyningslinjer». Han lovet samtidig at han ikke ville bruke systemene til å angripe russisk territorium direkte, noe som amerikanerne tidligere har uttrykt bekymring for.

– Nøkkelen til å få flere rakettartillerier og raketter er å demonstrere effektiv, ansvarlig og «økonomisk» bruk, sa han.

Les også: Nekter å gi Ukraina langtrekkende rakettsystemer

Reznikov er optimistisk på at Pentagon til slutt vil følge Ukrainas anmodninger, ettersom amerikanerne allerede flere ganger har gått tilbake på selvpålagte våpeneksportbegrensninger siden starten av invasjonen.

– I november 2021 ble jeg fortalt at vi aldri ville få skulderavfyrte FIM-92 Stingers, fordi det rett og slett ikke var mulig. Det var forbudt… Den historien ble gjentatt om og om igjen, sa han og avsluttet:

annonse

– Jeg tror at vi vil motta langdistansevåpen fra våre partnere før eller senere.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT