Avtalen om eksport av korn innebærer at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner ved Svartehavet, slik at 22 millioner tonn ukrainsk korn kan sendes ut i verden.

UD skriver på Twitter at det nå er et presserende behov for at betingelsene i kornavtalen respekteres av Russland slik at målet med kornavtalen, som er å dempe en global matkrise i kjølvannet av Russlands krig i Ukraina, blir oppfylt.