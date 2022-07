annonse

annonse

Etter at Vesterålen Online (VOL) ga Bromles kiosk og grill/diners bestselger terningkast 1, ble Kenneth Hauglid Knedahl veldig misfornøyd, men så fikk han en god idé.

– Da VOL ga meg terningkast èn på pizzaen, ble jeg rett og slett trist og lei meg. Jeg bestemte meg allikevel for at jeg måtte ta det med humor, og omdøpte Bromles spesial til «VOLs nr. 1», forteller innehaveren til Kom24.

Han forteller at reaksjonene fra lokalbefolkningen har vært gode, og at det har hatt en god effekt på salget.

annonse

– Jeg har solgt 25 prosent mer av pizzaen etter VOL sin anmeldelse, forteller Kenneth Haugli Knedahl, og fortsetter.

– VOL ringte meg og spurte om et intervju, men da sa jeg rett ut at de er frekke, og at et intervju med dem vil jeg ikke ta. Etter jeg hadde roet meg ned utover dagen, ringte jeg og sa at jeg kunne ta intervjuet likevel, men da ville de ikke lenger.

Ansvarlig redaktør i Vesterålen Online, Stine Helene Gustavsen, forteller til KOM24 at reaksjonen på anmeldelsen var forventet, men at hun synes det er fint at Bromles Kiosk har valgt å snu det negative til noe positivt.

annonse

Hun bekrefter at Vesterålen først bestemte seg for å intervjue Knedahl, men deretter ombestemte seg.

– Vurderingen i redaksjonen var at det ble feil at bare Bromles Kiosk ved Kenneth Knedahl skulle få uttale seg i etterkant av testen, forteller hun til til Kom24.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT