Tidligere visepresident og miljøforkjemper Al Gore sammenlignet nylig mangelen på respons på klimaendringer med manglende handling fra politiet under i skoleskytingen i Uvalde i Texas.

– Klimafornektere ligner på en måte på de nesten 400 politibetjentene i Uvalde, Texas, som ventet utenfor en ulåst dør mens barna ble massakrert. De hørte skrikene, de hørte skuddene, men ingen gikk fremover, sa Al Gore under et innslag på NBCs Meet the Press som ble lagt ut på Twitter i går.

Nye opptak ble nylig sluppet av hendelsene rundt masseskytingen på Robb Elementary School, der 18 år gamle Salvador Ramos skjøt og drepte 19 barn og to lærere.

Den 82 minutter lange videoen utløste raseri over politiets forsinkede respons. Uvalde Consolidated Independent School District planlegger å holde et snarlig møte for å vurdere oppsigelse av politisjef Pete Arredondo, som for tiden har ulønnet permisjon.

Se og hør Al Gore sammenligne klimafornekteres manglende respons på klimaendringene med politiets manglende handling under skoleskytingen i Uvalde i Texas her.

