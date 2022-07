annonse

Spaltist Kjell Erik Eilertsen er ikke nådig i sin dom over norsk energipolitikk.

– Å bygge ut mer kraftproduksjon i troen på at det vil senke kraftprisene, er som å øse en lekk båt med sil og tro den skal flyte, skriver Eilertsen i Nettavisen.

Han er ikke tilhenger av elektrifisering av oljeplattformene, som han omtaler i følgende ordelag:

– En særnorsk praksis som kun flytter CO2-utslipp over landegrensen, med null utslippsgevinst, der milliardinvesteringene avskrives under petroleumsskatteordningen (78%) slik at praktisk talt hele regningen tas av staten (skattebetalerne/velferdsstaten) gitt eierskapet på sokkelen, og mer til når vi inkluderer tilsvarende reduksjon i provenyet fra CO2-avgiften.

Eilertsen peker på at Statnett, Statkraft og myndighetene mener at løsningen på strømpriskrisen at «vi må øke kraftproduksjonen i Sør-Norge». Dette er han helt uenig i.

– Så hva skjer hvis vi følger rådet fra Statnett, Statkraft, norske politikere og lobbyister om å «øke kraftproduksjonen i Sør-Norge»? Vil all den nye kraften bli til et kraftoverskudd som senker prisene i Sør-Norge? Vil den overskride behovet til Europas to største og mest dysfunksjonelle energimarkeder og derigjennom senke prisen? Nei og Nei!

Kapasitet vs flyt

Han peker på at den faktiske flyten i utenlandskablene ennå ikke er nådd opp til der kapasiteten var før de siste to utenlandskablene åpnet, og at de to kablene derfor ikke har noe betydning for forsyningssikkerheten.

– Den ledige kapasiteten i vårt utvekslingssystem kan overføre en årlig kraftmengde på mer enn 30 TWh. Det tilsvarer vel 8,5 ganger forventet årlig kraftproduksjon fra Fosen Vind, eller mer enn 2370 vindturbiner av typen som har ødelagt naturen på Fosen. Og hva vil det koste å bygge? Jo ca. 100 milliarder kroner. Og hvem tar den regningen? Jo, strømkunder, skattebetalere og velferdsstaten.

