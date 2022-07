annonse

Ekkokamrene på ytre venstre må fordømmes.

Etter et islamistisk terrorangrep, er de gjerne de første som er ute og bedyrer at islam ikke har noen forbindelser til terror overhodet. En potensielt homohatende terrorist som foraktet det norske samfunnet, vestlige frihetsverdier og det liberale demokratiet, har liksom ikke noen ting med islam å gjøre. Våger noen å si imot det, våger noen å kreve at muslimer skal ta oppgjør med egen fundamentalisme og undertrykkelse, så får de fort høre at det er urimelig å forvente at muslimer tar avstand fra terror, radikalisering og fundamentalistiske holdninger. Selv om det er åpenbart at svært problematiske holdninger finnes i disse miljøene.

Men når terroristen er høyreekstrem, da er det frem med de bredeste pensler. Da er det nesten fritt frem å stemple den delen av høyresiden som løfter behovet for en streng innvandringspolitikk. Fritt frem å assosiere alle konservative i denne delen av samfunnsdebatten til Breivik.

Dette ser vi blant annet i et populært Facebook-innlegg av «samfunnsdebattanten» Petter Farstad, som blant annet presterer å mene at «at Fremskrittspartiet står i bresjen med sitt hat rettet mot Jonas Gahr Støre og Arbeiderparitet (sic)», at Listhaugs støttespillere, som har sendt henne blomster, befinner seg i «rasistiske og nynazistiske miljøer». Han skriver om «bermen som ikke lenger bare er noen einstøinger bortgjemt på mørke gutterom».

Det er selvsagt ingen nyansering av noe som helst her. Ingen presisering av at det faktisk finnes en del på den innvandringskritiske (altså ikke -fiendtlige) høyresiden som tar ansvar og er bevisst på faren for radikalisering på ytterkantene. Det er svart-hvitt. «De er onde, jeg er god». Særdeles uklokt og polariserende.

Forhåpentligvis er det fornuftige folk på venstresiden som rister på hodet av dette her. Men hvor er de? Støtten i kommentarfeltet under dette innlegget er nesten unison, og beskyldninger om Breivik-assosiasjon og rasisme sitter svært løst i det ekkokammeret dette rent faktisk er.

Ledende skikkelser på venstresiden, samfunnsdebattanter, politikere og mediefolk er gjerne påpasselige med å understreke tidlig at vanlige muslimer ikke har noe som helst ansvar for radikalisering i islam, undertrykkende holdninger til kvinner og homofile, og dermed den terroren som oppstår som følge av det.

Men å assosiere hele partier og legitime bekymringer rundt høy innvandring på kort tid, til Breivik og Manshaus og deres rasistiske og ekstremistiske holdninger og grufulle ugjerninger, det blir altfor ofte forbigått i stillhet, eller enda verre; applaudert og rasjonalisert.

Dette gjelder naturligvis ikke alle på venstresiden. Det er en masse kloke folk i forskjellige samfunnslag rundt omkring som forstår at dette er urimelig, polariserende og svært unyansert. Dette vil nok for eksempel Jens Stoltenberg ikke vite noe av. Men hos noen, særlig i sosiale medier, er dobbeltmoralen grenseløs, og mangelen på selvinnsikt komplett.

Det er heldigvis ikke for dem at vi tar avstand fra ekstremisme og radikalisering. Det gjør vi fordi det er riktig og viktig i seg selv.

