Gode nyheter for potensielle lærerstudenter, reduserte krav har hatt en positiv effekt på studentopptaket.

Nå trenger den fremtidige læreren kun karakteren 3 i matte og norsk. I år er kravet endret til at man må ha minst 40 skolepoeng, samt karakteren 3 i matte og norsk.

I år er kravet endret til at man må ha minst 40 skolepoeng, samt karakteren 3 i matte og norsk.

– Jeg er glad for at vi allerede ser stor effekt av at vi fjernet firerkravet. Regjeringen har åpnet for flere gode søkere – vi stenger ikke noen ute på grunn av karakteren i ett fag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

1.038 studenter som fikk tilbud om studieplass på grunnskolelærer- eller lektorutdanning, ville ikke fått tilbud dersom det var krav om karakteren 4 i matte.

9.784 har fått studieplass på et lærerstudium i 2022

Det er en nedgang fra året før, men det er også langt færre som søker studier til sammen. Samtidig har altså over 1.000 av disse fått plasser som de ikke ville fått dersom firerkravet besto, melder NTB.

