I 60 år har vi ført samme narkotikapolitikk. I løpet av denne perioden har omsetning og bruk økt betydelig, stikk i strid med målsetningen for politikken. Da må det være lov å kalle politikken mislykket og åpne for nytenking.

Avkriminalisering

Avkriminalisering av narkotika, slik venstresiden og Høyre vurderer, vil være den mest idiotiske ruspolitiske beslutning vi kan ta. Slik den er tenkt vil det være forbudt å importere, men fritt frem å omsette og bruke utenfor loven. Man kan sammenligne det med å opprettholde forbudet mot innsmugling av sprit, men at det er fritt frem å selge det utenfor all kontroll og bruke det for enhver aldersgruppe.

En slik avkriminalisering er bare et uttrykk for at vi har feilet helt og ikke lenger greier å stoppe den massive kriminelle aktiviteten som ligger bak produksjon, distribusjon og omsetning. Vi vil lukke øynene og gi større armslag til kriminelle bander som er det egentlige problemet.

Et reelt forbud

Et alternativ er å se til f.eks. Singapore og slå ned på all befatning med narkotika knallhardt.

Slik loven har vært praktisert siden 70-tallet, har vi i stedet signalisert at besittelse til eget bruk egentlig er OK. Et signal som sier at det er opp til hver enkelt av oss hvilke lover vi velger å følge. Det er etter min mening en dårlig bruk av lover. Mener vi at noe er tillat, så kan vi ikke lage en lov som sier at det «egentlig er forbudt, men ikke bry deg om det».

Vi kan skjerpe straffer for besittelse og distribusjon, også for småskala. Vi kan også skjerpe straffer for annen kriminalitet som er knyttet til narkotika. Slik vi f.eks. har gjort med terror og hatkriminalitet. Et tyveri for å skaffe penger til narkotika vil altså bli straffet hardere enn et tyveri for å skaffe mat.

I dag lar politiet brukere og smålangere stort sett få holde på i fred. «Vi ønsker å ta bakmennene» er mantraet. Men de blir sjeldent tatt. Plukkes alle brukere og smålangere inn og ilegges lange fengselsstraffer, vil omsetning gå ned. All erfaring viser det.

Så cannabis er ikke verre enn alkohol?

Skadevirkningene av cannabis er mange. Marijuana inneholder 7-9 ganger så mye tobakkskadestoffer som en sigarett. Hasj er mer konsentrert og en joint inneholder 10-12 ganger så mange tobakkskadestoffer. Samfunnet er ganske samstemt om at tobakksrøyking er skadelig.

Cannabis er vanedannende og kan gi alvorlige psykiske skader. De fleste andre narkotiske stoffer kan gi enda mer skade. Alkohol kan også gi avhengighet, fysiske og psykiske skader, men det er i større grad enn cannabis knyttet til langvarig, stort bruk.

Mennesker trenger rus

Det kan se ut som menneskeheten trenger rus. De fleste menneskesamfunn har benyttet en eller annen rusform. Indianernes fredspiper var visstnok marijuana. Rusmidler har blitt brukt verden rundt på ulke måter. Felles er at de har vært knyttet til en eller annen kulturell bruk.

Samtidig har nesten alle samfunn fått store problemer, og mer eller mindre bukket under, når samfunnet har blitt introdusert for en ny rusform som ikke har vært knyttet til den kulturelle bruken. Indianernes møte med alkohol og kinesernes møte med opium, var svært skadelig for deres samfunn.

Vi har en kultur knyttet til bruk av alkohol. Den styrer konsumet og gjør at de aller, aller fleste har en kontrollert omgang med rusmiddelet.

Tragedie eller samfunnsproblem

Om en person velger å ruse seg med narkotika, så er det strengt tatt ikke et samfunnsproblem. Det er en tragedie for den som blir avhengig eller skadet av stoffet og for dennes pårørende. Men for samfunnet betyr ikke ingenting. Men vi har en moralsk plikt til å hjelpe de som trenger og vil ha hjelp. Men må vi straffe en person som ikke skader andre? Hvis det var ditt barn, ville du ønske barnet ditt fikk langvarig fengselsstraff?

For samfunnet er det derimot alt som skjer rundt rusbruken et problem. Tyveri, menneskehandel, vold og trusler rammer både medskyldige og uskyldige. Enorme pengesummer bygges opp i kriminelle miljø uten beskatning. De brukes til både utøve makt og de pløyes inn i lovlige virksomheter ved hjelp av trusler og makt. Narkotika sies å være verdens 4. største næring etter finans, våpen og legemiddel. Dette er et samfunnsproblem.

En tredje vei

Et alternativ kan være å legalisere all narkotika og selge dette gjennom et statlig monopol litt etter modell fra de første vinmonopolene vi hadde. Den gang ble det ført kontroll med alkoholkonsumet hos den enkelte for å forhindre at familieforsørgere drakk seg fra gård og grunn på lønningsdagen og etterlot seg ektefelle og sultne barn.

Alkoholpolitikken vi har i Norge har tross alt gjort oss til et av de land i den vestlige verden med lavest alkoholkonsum pr. innbygger. Politikken har virket etter hensikten, i motsetning til narkotikapolitikken. Det er alltid lurt å se på hva som virker når man skal gjøre noe med ting som ikke virker.

Et narkotikamonopol vil selvsagt ha som hovedmål å redusere bruken. Akkurat slik hovedformålet med vinmonopolet er å begrense alkoholbruken.

Et narkotikamonopol kan gi oversikt og kontroll med nye brukere og forsikre seg om at de kjenner farene med stoffene de bruker. Det kan være obligatirske øvelser for å opprette kontakt med utekontakt og annet hjelpeapparat. Et monopol kan også være døråpneren for andre som ønsket hjelp ut av helvete misbruk medfører.

Narkotikaproblemet forsvinner ikke ved å feie det under teppet. Et statlig organ for import og salg ville synliggjøre bruken og lette hjelpearbeidet. Og viktigst av alt, sett med et samfunnsperspektiv, det ville knekke den illegale mafiavirksomheten som i dag kontrollerer salget.

Hva ønsker du for dine barn?

Ingen med vett i behold, ønsker at ens barn skal bruke narkotika. Men hvis ditt barn eller barnebarn, likevel fant likevel fant det fristende å prøve, hvem vil du at det skal kjøpe stoffet fra; en kriminell gjeng som produserer uten kvalitetskontroll og som bryr seg katten om stoffets kvalitet og skadevirkning, eller en lovlig, statskontrollert distributør som garanterer stoffets renhet og kvalitet?

Sagt på en annen måte, hvis du må skjære deg i fingeren, vil du låne en ren og desinfisert kniv fra et legekontor eller en låne en skitten og smittebefengt kniv fra en saggete fyr med svikt i knærne som du treffer på plata?

