De to politikerne har allerede hatt intense diskusjoner, blant annet om skattepolitikken hvor Truss har tatt til orde for umiddelbare skattekutt, mens Sunak sier han vil ha prisstigningen under kontroll før han kutter skattene.

Det virker uansett som om begge kandidatene ser på det å få stemmene fra høyrefløyen i partiet som utslagsgivende for å gå seirende ut av parti- og dermed også statsministerduellen.

Begge kandidatene støtter for eksempel også det forslaget om å sende asylsøkere med enveisbillett til Rwanda, slik at de kan søke asyl der. Det ser heller ikke ut til at EU-tilhengerne skal få en ny statsminister som taler deres sak, for både Truss og Sunak er overbeviste brexit-tilhengere.

Truss hevder Sunak har snudd i Kina-spørsmålet

De to kandidatene er imidlertid uenige om hvor Sunak står i Kina-politikken.

Sunak har sagt at Kina på lang sikt utgjør den største trusselen mot Storbritannia. Han har også lovet å stenge 30 konfucius-institutter om han blir statsminister. Disse finansieres av den kinesiske staten og underviser i kinesisk språk og kultur, men instituttene beskyldes også for å spre kinesisk propaganda.

Liz Truss mener derimot at Sunak har snudd i Kina-spørsmålet, og hevder han tidligere har presset på for en økonomisk avtale med Kina.

Truss har favorittstemplet

Før kveldens TV-debatt må Liz Truss finne seg i å ha fått favorittstempelet, for flere meningsmålinger har vist at hun har størst støtte blant egne partimedlemmer, som tross alt skal avgjøre partiledervalget gjennom uravstemning.

På den annen side viser flere målinger at det er Rishi Sunak som har størst appell blant et flertall av partiets egne velgere, uavhengig av hvilken partipolitisk fløy de bekjenner seg til å tilhøre.

Hvilken partileder opposisjonspartiet Labour ønsker skal gå av med seieren er uklart, men mange konservative politikere frykter at gevinsten etter den politiske debatten mellom Truss og Sunak kan gå til Labour.