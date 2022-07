– Vi går særlig igjennom vitneavhør og sammenholder det med informasjon fra krimtekniske undersøkelser og videoovervåking for å vurdere om personene er fornærmet eller vitner i saken, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det er et stort antall mennesker som var tett på handlingen og som er sterkt berørt av det som skjedde, sier Myrold.

Myrvold forteller at politiet fremdeles er inne i en tidlig fase av etterforskningen og at det er viktig for dem å innhente så mye informasjon som mulig. Foreløpig er det gjennomført 413 vitneavhør i saken, 70 nye avhør er under arbeid og flere er ennå ikke påbegynt.

Draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour (43) ble i går varetektsfengslet i fire nye uker og han har gått med på å bli undersøkt av sakkyndige denne uken.

