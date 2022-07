annonse

annonse

Én av tre svarer at de kjører mindre enn før, som følge av de høye drivstoffprisene. De som tjener lite, er de som i størst grad endrer kjørevaner.

Norstat har på oppdrag fra Naf utført en landsrepresentativ undersøkelse for å finne ut i hvilken grad bilistene har endret kjørevaner som følge av den kraftige prisøkningen på bensin og diesel.

Hovedfunnet i undersøkelsen er, kanskje ikke så overraskende, at de høye drivstoffprisene har bidratt til at bilistene kjører mindre enn før.

annonse

Totalt svarer én av tre bilister at de kjører mindre nå enn før, men hvor mye mindre de kjører avhenger av hvor mye, for ikke å si lite, de tjener.

I de tre laveste inntektsgruppene er det mellom 40 og 45 prosent som har kuttet ned på kjøringen, mens i gruppene med inntekt fra 600 000 og oppover er det bare henholdsvis 21 og 14 prosent som svarer det samme, skriver Naf i en pressemelding.

Høye drivstoffpriser forsterker forskjellene

I undersøkelsen har de også sett på hvorvidt prisøkningene har medført at flere vurderer å bytte til elbil eller ei. Også her har inntekt mye å si for hva bileierne svarer.

annonse

På landsbasis svarer rundt én av fire (26%) at de har bestemt seg for, eller vurderer, å bytte til elbil. Blant dem med inntekt over 700.000 kroner i året svarer 34 prosent at de vurderer å bytte til elbil, men blant bileiere som har lav inntekt er det langt færre som oppgir at de vurderer å bytte.

Ingunn Handagard, som er pressesjef i Naf, mener de høye prisene på drivstoff forsterker forskjellene.

– For mange er en elbil rett og slett ikke innen rekkevidde, selv om de gjerne skulle byttet. De med lavest inntekter er i mindre grad sikre på at de får byttet til elbil, sier Handagard.

– Fra før vet vi at det er flere som eier elbil i gruppene med høyere inntekt. Vi frykter at det blir enda vanskeligere for folk å bytte til en bil som er billigere i drift og med lavere utslipp med de ukontrollerte energiprisene vi nå ser. Det haster å få på plass tiltak mot de høye drivstoffprisene, sier Handagard.

Avgiftskutt kan hjelpe

Overgang til elbil betyr for mange kjøp av nybil, selv om det kommer stadig flere brukte elbiler på markedet.

– Det er flere grep som kan tas for å hjelpe folk gjennom denne skvisen. Ett grep er å komme bensin- og dieselbilistene i møte med støtteordninger eller kutt i drivstoffavgiftene. Et annet grep er å skrote avgifter som gjør det dyrere å kjøpe brukt elbil. Vi mener omregistreringsavgiften på brukte elbiler er en slik avgift som bør fjernes, sier Handagard.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse