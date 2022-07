annonse

annonse

Hvalrossen Freya er tilbake i Frognerkilen i Oslo etter å ha tilbrakt en langhelg i Bærum.

Det meste av forrige uke tilbrakte kjendishvalrossen ved å slappe av i småbåter i båthavnen Frognerkilen i Oslo, langs E18 i retning av Bærum.

Deretter dro den videre vestover til Bærum, hvor den ble oppdaget fredag. Freyas nye oppholdssted ble først holdt hemmelig av Fiskeridirektoratet.

annonse

Direktoratet har nemlig sett seg lei på at publikum flokker seg rundt hvalrossen, noe som kan påføre den stress og fremprovosere angrep på mennesker.

Les også: Ekspert: Hvalrossen Freya har ikke hastverk med å forlate Norge

Freya synes å trives på Oslo vest og Bærum, en av landets mest velstående kommuner. Tirsdag er den igjen observert i Frognerkilen, opplyser Fiskeridirektoratet.

annonse

Nå som forrige gang ber direktoratet om at folk holder avstand. De minner om at den veier 600 kilo, ti ganger mer enn en nordmann.

– Hun er et vilt dyr (…) som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av når hun hviler. Det er derfor sterkt frarådet å bade, gå i kajakk eller lignende i området en observerer henne, skriver direktoratet.

Fiskeridirektoratet gjentar at avlivning er uaktuelt.

– Hvalrosser er ville, fredede og rødlistede dyr. Det betyr at avliving er siste mulighet. For å kunne avlive, må det være fare for liv og helse. Derfor er det så viktig at folk holder avstand for ikke å fremprovosere farlige situasjoner. Når ville dyr føler seg truet, kan de angripe.

– Hvis det kommer til at dyret må avlives, er dette vårt ansvar i samarbeid med veterinær fra Havforskningsinstituttet, heter det videre.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT