– Utsiktene er blitt betydelig mørkere siden april. Verden kan snart komme til å være på kanten av global resesjon, bare to år etter den siste, sier IMFs sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas.

annonse

Gjennomsnittlig inflasjon på 8,3 prosent

IMF har oppjustert den forventede gjennomsnittlige inflasjonen i verden fra forrige prognose på 6,9 prosent til 8,3 prosent. Oppgangen skyldes særlig oppgang i inflasjonsprognoser for «avanserte økonomier», med en økning fra 4,8 prosent til 6,3 prosent. Inflasjonen i eurosonen og Storbritannia er ventet å bli på henholdsvis 10,5 prosent og 7,3 prosent.

Kina forventes å få svakeste vekst på 40 år

Prognosene for Kina er også redusert til 3,3 prosent og bortsett fra i 2020 vil det i tilfelle bli den svakeste økonomiske utviklingen i landet på over 40 år. IMF peker på pandemien og eiendomskrisen som de viktigste årsakene til den nedjusterte prognosen for Kina, som også vil ha store negative konsekvenser for hele verdensøkonomien.

IMF peker også på at den økonomiske situasjonen i verden kan bli verre og nevner i den forbindelse særlig hvordan inflasjonen kan øke betraktelig dersom Russland skrur igjen gasskranen til Europa fullstendig. Ifølge IMF vil også ytterligere økte mat- og energipriser kunne skape hungersnød og uro og bidra til en ytterligere svekkelse av verdensøkonomien.

annonse

IMF viser også til at det for tiden er høy etterspørsel etter arbeidskraft i hele verden som drar opp lønningene og kan bidra til at prisveksten forblir høy i lang tid. IMF advarer også om at høy rente vil forverre gjeldsproblemer og kunne føre til tregere vekst, særlig i utviklingsland.