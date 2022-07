annonse

25. juni ble Oslo igjen rammet av terror.

Denne gangen var det etter alt å dømme LHBT-personer som var målet. Gjerningsmannen løsnet skudd foran utestedene Per på hjørnet og London Pub, sistnevnte kjent som hovedstadens skeive storstue.

To ble drept i angrepet. Etterpå har mainstream media, som i hovedsak har omtalt hendelsen som masseskyting, tilsynelatende ikke gjort større anstrengelser for å kartlegge om «gjerningsmannen kom fra en flokk».

Det står i motsetning til 22. juli 2011 i Regjeringskvartalet og på Utøya samt angrepet mot Al-Noor Islamic Centre i Bærum 2019. Hos Bergens Tidende, som en av mange riks- og regionalaviser, lød en overskrift:

«Disse skal ha inspirert Manshaus – og slik henger de sammen».

«Ulven og hans flokk» skrev Dagbladet, med henvisning til Anders Behring Breivik og alle dem som angivelig skal ha gitt terroristen inspirasjon og støtte.

I forbindelse med 22. juli-markeringen i år valgte Jonas Gahr Støre (Ap) likevel å feste halen på islamist-grisen. Norske, moderate muslimer må ta et oppgjør med homofobe holdninger blant sine trosfeller, slo statsministeren fast.

– Jeg henvender meg i dag til de moderate muslimene, det store flertallet i det muslimske miljøet, og ber dem snakke ut mot både holdningen og handlingen, og igjen snakke tydelig til de delene av befolkningen som lytter spesielt til dere.

Det falt ikke i god jord hos alle.

Basim Ghozlan er forstander i Det Islamske Forbundet, som driver Rabita-moskeen i Oslo. Han befant seg i NRK Dagsnytts studio samtidig som Støre.

– Nå ble jeg skuffet. Dette hadde jeg ikke ventet av statsministeren på en dag som denne, sa Ghozlan. – Vi vet ikke hva som drev Zaniar Matapour.

Videre påpekte Ghozlan at terrorangrepet 22. juli i virkeligheten var rettet mot muslimer, ikke mot Arbeiderpartiet og AUF.

– Angrepet var først og fremst rettet mot muslimer, det var muslimer han hatet og var ute etter, hevdet Ghozlan.

Nå plukker Islamsk Råd Norge opp Ghozlans 22. juli-tråd i et meningsinnlegg i Aftenposten. Muslimer var Breiviks egentlige mål, mener de.

Innlegget er signert Mustafa Mahmood, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd. Det Islamske Forbundet var medlem av Islamsk Råd frem til 2017.

– Under sin tale 22. juli ba Jonas Gahr Støre «moderate muslimer ta oppgjør med hets, trusler og vold mot skeive». Vi undrer oss over at Støre bruker det som bør være en samlende dag, til å rette pekefingeren mot muslimer.

– Han burde heller tatt et oppgjør med det antimuslimske hatet som beviselig lå bak terroren 22. juli.

Mahmood anfører at Anders Behring Breivik ikke bare hadde ideologiske kampfeller, men også gjenspeiler holdninger i den etnisk norske flertallsbefolkningen.

22. juli minnes vi at en selverklært kristen korsfarer gjennomførte et terrorangrep motivert av høyreekstremisme. Det er ikke noe obskurt hat eller diffust tankegods som forklarer Breiviks handlinger. Et kjapt blikk på terroristens manifest er tilstrekkelig til å fastslå at han var motivert av den islamofobe Eurabia-konspirasjonsteorien, og at hans mål er etnisk rensing.

Det er derfor påfallende at ord som rasisme, hvit nasjonalisme og islamofobi glimrer med sitt fravær i mange av kronikkene og utspillene i forbindelse med årsdagen for 22. juli.

Ifølge befolkningsundersøkelser har høyreekstreme holdninger skremmende stor støtte i majoritetssamfunnet: Én av fire nordmenn vil ikke ha muslimer i vennekretsen eller nabolaget. Én av ti mener vold mot muslimer er akseptabelt. Halvparten av befolkningen mener muslimhets er selvforskyldt.

Nesten all hatkriminalitet basert på religion i Norge er rettet mot muslimer. Vi har endog gitt regjeringsmakt til politikere som advarer om snikislamisering og vil holde muslimer ute av riket.

Fordi 22. juli og nesten all hatkriminalitet basert på religion i Norge er rettet mot muslimer, er det feil av Støre å bruke 22. juli-årsdagen til å be norske muslimer ta til motmæle mot homofobi, konkluderer Mahmood.

– Det er forstemmende at statsministeren bruker årsdagen for rasistisk motivert terror til å kollektivt ansvarliggjøre muslimer for en kriminell persons ugjerninger 25. juni.

– Er han like tilbøyelig til å be moderate kristne ta et oppgjør med Breivik og hans likesinnedes kristenekstremisme?

– Støres uttalelser [skaper] et feilaktig inntrykk av at vi ikke fordømmer hets og vold mot skeive. Han ser fullstendig bort fra at muslimske organisasjoner har tatt tydelig avstand fra homohat, skriver Mahmood, og fortsetter:

– Islamsk Råd Norge etablerer en kunnskapsdatabase på norsk. Her belyser vi blant annet islamske lærdes syn på homofili, hvilket forhåpentlig vil oppklare en del misforståelser blant både muslimer og ikke-muslimer.

– Av artiklene vil det tydelig fremkomme at hets og vold mot homofile er uakseptabelt i islam. Slik er vi med på å ta ansvar for å bekjempe eventuelt homohat i våre trossamfunn, avrunder Mustafa Mahmood i Islamsk Råd Norge.

