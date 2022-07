annonse

Det er mer enn nok penger i det offentlige Norge. Problemet er at staten bruker for mye av dem på tulleting.

Nylig kjørte Dagbladet en leder de helt seriøst satte overskriften «Flå de rike» på. Her argumenterte de for at «de rike» bør betale betydelig mer i skatt. I tillegg peker de på en undersøkelse de selv har fått utført, som de hevder beviser at de har rett i at folk mener at «rikfolk» bør betale mer i skatt.

Jeg tillater meg å lene meg på den kloke og veloverveide Kristin Clemets analyse av den aktuelle undersøkelsen. Spørsmålet som ble stilt tok ikke høyde for noen forskjell mellom næringsliv og luksus, og det er dessuten svært uklart for meg hvor velstående man egentlig må være for å klassifiseres som rik.

Men det er ikke det som er verst med dette utspillet, som bare føyer seg i rekken av sosialistenes mas om at folk med gode inntekter og høye formuer skal betale enda mer i skatt. Det er så utrolig lett for dem å vinne populistiske poenger ved å peke på «rikingene» (som ofte er folk som genererer mange arbeidsplasser og store skatteinntekter til staten), og appellere til en primitiv misunnelse blant folk.

Men å komme drassende med en påstand om at den søkkrike norske staten, som nå dessuten håver inn som aldri før på strøm, skyhøye avgifter og høy oljepris, trenger å beskatte noen som helst i dette landet hardere, det er bare tull.

Det norske statsbudsjettet for i år rundet 1500 milliarder kroner, og vel så det. Det er flere hundre milliarder kroner større enn svenskenes budsjett, selv om de er dobbelt så mange som oss på andre siden av grensen.

Hundrevis av milliarder kroner går til «andre utgifter», altså alt utenom Folketrygden, tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, helseforetakene, samferdsel, forsvar, utdanning og petroleumsutgifter. Selvsagt er det penger å hente.

Et norsk NAV-budsjett i 2019 var like stort som et helt finsk statsbudsjett. Norge hadde allerede i 2015 dobbelt så mange regjeringsbyråkrater som svenskene per capita. Man skal bruke opp mot 50 milliarder kroner på noe så meningsløst som å elektrifisere norsk sokkel, og sende norske klimagassutslipp ut av landet. Jeg kunne fortsatt.

Eksemplene er mange, og mønsteret er klart; den norske staten er oppblåst, langt større enn den trenger å være, og den sløser. Norge er overadministrert. Det er der pengene våre forsvinner. Det evner ikke Dagbladet å ta innover seg i sin analyse.

Problemet er ikke at en del nordmenn er velstående. Næringslivsledere betaler i dyre dommer allerede. Problemet er offentlig sløsing. Om staten hadde evnet å prioritere, kunne de som faktisk blir flådd nå, vanlige folk, betalt langt mindre i avgifter. Vi trenger ikke å flå «de rike» for at vanlige arbeidsfolk skal få bedre råd.

