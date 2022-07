annonse

Etter to år med Norway Cup-tørke grunnet pandemien er verdens største fotballturnering endelig tilbake på Ekebergsletta i Oslo.

Fotballfestens første kamper spilles søndag. Bækkelagets Sportsklub er arrangør slik den også var det i oppstarten for 50 år siden i 1972.

– Det er første på to år, så det er veldig etterlengtet for alle. Det er veldig mange lag som har sett på det som en motivasjonskilde under pandemien. Mange var skuffet da det ble avlyst, men det har virkelig vært en stor etterspørsel i år, forteller Norway Cups generalsekretær Pål Trælvik til NTB.

Han opplyser at de per i dag har 1852 påmeldte lag, men at de jobber med å få med enda flere. I 2019 var det 1701 lag som deltok.

– Det er mer enn 1000 flere som skal bo på hotell enn i 2019. Det virker som det er litt sånn «nå skal vi virkelig kose oss og bo på hotell og få hotellfrokost», sier Trælvik entusiastisk.

Det er likevel et lite stykke opp til rekorden som ble satt i 2016. Da var det 2199 lag som tok del i det som er den største fotballturneringen i verden.

Ukrainsk deltakelse

I årets utgave stiller også ukrainske lag. Ingen russiske eller belarusiske lag har meldt seg på.

– Det kommer lag fra Ukraina. Noen egne ukrainske flyktninglag og andre vanlige lag som har fått bistand av Furuset og Vålerenga. Det er jo på en måte norske lag, men med ukrainske spillere, sier Trælvik.

Det har vært en oppblussing av koronaviruset verden over de siste månedene, men det setter ingen stopper for årets Norway Cup.

– Vi gjør det generelle, og vi har et veldig godt opplegg på dette. Vi er i god kontakt med smittemyndighetene. Vi har reserveskoler dersom noen skulle bli syke, og vi har gode stasjoner for personlig hygiene. Men det gjøres ikke noe ekstraordinært på grunn av covid. Det er klart at vi er spesielt observante også på det. Vi er veldig opptatt av hygiene, forteller Trælvik.

5000 kamper

I alt 500 dommere skal dømme de nesten 5000 kampene som skal spilles. Majoriteten av dem går på Ekebergsletta i Oslo.

– Det kommet tett på 800 elleverlag, hvor over 30 prosent er jentelag. Det er veldig bra. Vi skal bygge kvinnelandslagets fremtid, sier Trælvik.

Han legger til kommer 100 flere elleverlag enn noen gang før. Det er ventet å bli servert over 18.000 varme måltider i Ekeberghallen hver dag turneringen varer.

Norway Cup avsluttes med finaler 6. august.

