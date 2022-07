annonse

To menn er tiltalt i Sverige for for grov hvitvasking og smugling av kontanter til en verdi av over 160 millioner kroner i ulike valutaer.

Blant valutaene som lå i en av koffertene da de ble stoppet på Arlanda flyplass var det 33 millioner i norske sedler. Begge de tiltalte nekter straffskyld.

Tollvesenet beslagla pengene på Arlanda flyplass i Stockholm i mai da de fant tre kofferter fulle av kontanter i ulike valutaer, melder Expressen.