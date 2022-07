annonse

Streiken i SAS har gitt nok av kanselleringer i det siste, men de får hard konkurranse av woke.

Stjernekomikeren Dave Chappelle (48) ble kansellert i Minneapolis onsdag, kun timer før showet hans skulle sette i gang. Alle billetter var utsolgt, men The First Avenue unnskyldte seg plutselig for i det hele tatt å ha booket ham.

Ikke overraskende er det vitsene hans om transpersoner og LHBT+ som vekker størst indignasjon og aktivisters harme. Dette er den røde tråden i de fleste og mest fremtredende av sommerens kanselleringssaker.

Woke i tap?

Chappelle dukket plutselig opp igjen som oppvarmer til komikerne Chris Rock og Kevin Hart i Madison Square Garden. Og (nesten) alle hjerter gledet seg! «Had to sneak my way in here», sa han på scenen, «despite what you may have read about in the news, I’m okay, and I appreciate the support.»

Chappelles suksess og støtte har ikke akkurat blitt mindre den siste tiden. Han ser ut til å ha kommet styrket fra kontroversene og aktivismen mot ham, heller enn svekket.

På samme måte har komiker Ricky Gervais vunnet publikum og den større offentligheten. Den amerikanske LHBT-gruppa Glaad stemplet forestillingen hans SuperNature på Netflix som «farlig», «anti-homo» og «anti-trans», og transaktivister forsøkte å kansellere showet, rett etter slippen i mai.

Netflix har nok gjort lurt i å stå med både Chappelle og Gervais og har tydelig valgt seg en mindre woke linje enn tidligere. Ikke bare for ytringsfrihetens del, for mangfoldet, humoren og underholdningen, men også for lommeboka.

Ok groomer

Twitter har nå begynt å fjerne brukere som benytter ordet groomer, da særlig i omtale av LHBT-assosierte handlinger, ideologi og personer. Anti-woke James Lindsay ble kansellert forrige uke på slikt grunnlag, for å gjentatte ganger ha omtalt noen som groomer.

I've reported the following tweets from Dr. Lindsay to @TwitterSafety. We'll find out soon enough if their words mean anything. pic.twitter.com/yVO9awZ6ir — Ari Drennen 🏳️‍🌈 (@AriDrennen) July 21, 2022

I snever forstand refererer groomer til «at en voksen etablerer forhold til en mindreårig (…) med tanke på senere overgrep», ifølge Det norske akademis ordbok. Grunnbetydningen er romsligere, nemlig å stelle, røkte (hester); stelle seg, pleie, soignere; lære opp, forberede, trene. Derfor – og avhengig av konteksten – kan memet ok groomer være uklart og favne alt fra suspekt, ideologisk oppdragelse til ren anklage om pedofili. Sånt blir det bråk av.

James Lindsay har dedikert praktisk talt all sin våkne tid de siste årene til å opplyse offentligheten om den identitetspolitiske galskapen innen akademia, marxisme, rase og kjønn.

Sammen med Helen Pluckrose skrev han den populære boka Cynical Theories fra 2020. Den fulle tittelen sier alt, ikke minst om hvem han hisser på seg. Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything About Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody.

I slutten av juni ble selveste Jordan Peterson også suspendert fra Twitter etter kommentar om trans. Nærmere bestemt om skuespilleren Elliot – tidligere Ellen – Page. Peterson ble bedt om å slette tweeten, men nektet. «I would rather die», lød svaret i kjent stil. Deretter ble Dave Rubin suspendert, for å ha delt Petersons tweet. Heldigvis bare midlertidig. Og enn så lenge.

Artisten Macy Gray i hardt vær etter en opptreden hos Pierce Morgan tidligere i juli. Der kom hun – som mange andre – i skade for å mene at menn ikke blir kvinner ved å operere seg. Men, you know.

Det tok ikke mange dagene før hun gikk (for)billedlig på kne og unnskyldte seg. Tro mot woke tradisjon har hun selvfølgelig «lært mye». Det å være kvinne er visst heller «a vibe», altså nå som hun har fått tenkt seg litt om!

Til slutt kan det nevnes at også kjøtt er kansellert. I hvert fall på Månefestivalen i Fredrikstad. Og at ballett er altfor elitistisk, hvitt og heteronormativt for The Northern School of Contemporary Dance i Leeds, Storbritannia.

Skolen må jo dekoloniseres og pensum gjøres kjønnsnøytralt. Det er nok av woke for oss alle. Men nå er det ny uke – med nye kansellerings-stifter til. The show must go on!

