Koronavaksinen beskytter mot alvorlig sykdom ved omikronsmitte, selv når vaksineantistoffene ikke lenger er effektive, ifølge en ny studie.

Forskningsstudien fra FHI og Oslo universitetssykehus viser at koronavaksinen ikke hindrer smitte, men at immunresponsen utløst av vaksinen sørger for at sykdomsforløpet blir mildt.