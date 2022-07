annonse

Ble den 15 år gamle jenta, som ble dømt for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund i 2014, uriktig vurdert som tilregnelig?

Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt gjenåpning av saken om Vollen-drapet. Bakgrunnen for gjenåpningen av saken er en ny psykiatrisk vurdering som slår fast at jenta i 2014 ble uriktig vurdert som tilregnelig da hun ble dømt for drapet på Anna Kristin Gillebo.

Lagmannsretten skal derfor behandle drapssaken fra Vollen i Asker på nytt.

Tre dager er satt av til rettssaken

Eidsivating lagmannsrett har satt av tre dager, fra 2-4. november, til å behandle gjenopptakelsessaken, ifølge Budstikka.

Den nye psykiatrisk vurdering, som ble klar i forrige måned, slår fast at 15-åringen som drepte Anna Kristin Gillebo Backlund på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i 2014, ble uriktig vurdert som tilregnelig da hun ble dømt.

Gjenopptagelseskommisjonen skriver at grunnlaget for avgjørelsen er at den nye rettspsykiatrisk erklæringen gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Anken til Høyesterett ble avvist

Borgarting lagmannsrett dømte i 2016 jenta til forvaring i inntil ni år, men domfelte som i ettertid har skiftet kjønn og nå omtales som en mann, har formelt sett vært fengslet siden dommen ble avsagt. I realiteten har imidlertid domfelte vært innlagt på psykiatrisk sykehus helt siden pågripelsen skjedde.

Saken ble i sin tid anket til lagmannsretten da forsvaret mente hun var psykotisk og ikke kunne straffes, men den yngste som er dømt til forvaring i Norge, fikk ikke medhold. Forvaringsstraffen ble også anket til Høyesterett, men ble der avvist.

