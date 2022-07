annonse

Dersom en strømrasjonering rammer de elektrifiserte feltene, vil det få store konsekvenser for gasseksporten til Europa, sier Equinor-sjef Anders Opedal, ifølge NTB.

Feltene som er elektrifisert på norsk sokkel, ikke kan drives på «gamlemåten», sier Opedal.

– Så stenger vi ned Troll A, så stenger vi ned en betydelig del av gassen til Europa. For Norge som energinasjon får det store konsekvenser.

Strømrasjonering har ukjente konsekvenser

– Først får vi se om vi kommer dit. Og så vil jo dette også være noe som regjeringen må ta seg av, og de må se på hvilke industrier og husholdninger de vil prioritere, sier han.

– Vi produserer jo ikke strøm i Norge selv, så vi er en kunde. Vi er en stor kunde, og vi har fått en kraftig økning i våre strømregninger, som alle andre, sier han.

Håper på mye regn til høsten

– Jeg er født og oppvokst på Vestlandet og vet at det regner mye på høsten. Så situasjonen kan jo endre seg, legger Opedal til.

Gasskraftverket på Mongstad skal legge ned – tross energisituasjonen

– Det er et kraftverk som ikke er lønnsomt å drifte og ha som beredskap, og det har vært kjent i mange år at det skal legges ned, sier Anders til NTB.

– Det har vært kjent for alle aktører i markedet at dette vil skje. Jeg tror ikke Equinor skal være den som sikrer og betaler for backup for norsk produksjon, sier Opedal.

EUs gasskutt på 15% vil ikke ramme Equinor

– Men for Equinor vil ikke disse 15 prosentene bety nevneverdig. Norsk gass vil fortsatt være den foretrukne gassen inn i det europeiske energisystemet, forklarer Opedal.

– De vil trenge all gass de kan få fra Norge, fastslår Anders.

Equinor fikk et justert driftsresultat på 17,6 milliarder dollar i andre kvartal.

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet. Equinor gjør sitt beste for å sørge for sikre og pålitelige energileveranser til Europa, samtidig som vi fortsetter å investere i energiomstillingen, sier konsernsjef Anders Opedal i en kommentar til kvartalstallene.

Utbytte på 70 cent

Selskapet kommer til å utbetale et kontantutbytte på 70 cent per aksje i andre og tredje kvartal – fordelt på 20 cent i ordinært utbytte og 50 cent i ekstraordinært utbytte. Den ekstraordinære delen er økt fra 20 cent. Den norske staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor, melder NTB.

