Samfunnsdebattant Petter Farstad mener at voksne mennesker er mer opptatt av å hetse unge klimaforkjempere enn klimaendringer.

– Mennesker over hele verden kjenner nå klimaendringene på kroppen. Ekstremnedbør, hetebølger, ekstremtørke og skogbranner rammer oftere og blir mer og mer intenst, skriver Farstad i Nettavisen, og legger til:

– Er det noe vi vet så er det at dette bare er en forsmak. Havet vil stige. Dyrearter vil bli utryddet. Økosystemer vil kollapse. Matproduksjonen vil svikte. Folk vil bli drevet på flukt. Klimaet er under dramatisk endring og noe må gjøres.

Farstad sier at vi mennesker endrer oss ikke før vi må, og da kan det være for sent.

– Det finnes dessverre alt for mange der ute som ikke forstår alvoret. Og det finnes altfor mange der ute som har lagt klimaforkjempere for hat på grunn av deres klimaengasjement, sier han, og fortsetter:

– Man kan undres over hva det er som utløser dette voldsomme sinnet hos enkelte når de velger å gå løs på mennesker som står i bresjen for vårt klima, og som brenner for å ta vare på vår fremtid.

Han mener at dagens ungdom vokser opp i klimakrisens tid, og i stedet for å bli tatt på alvor, blir ungdommen latterliggjort av de som ikke tror på forskning og menneskeskapte klimaendringer

– De lukker øynene og kjører på i den tro at forskere farer med fake news, at klimakrisen er vår tids største konspirasjonsteori og at vi har ingenting å bekymre oss over, sier han.

