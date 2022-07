Blinken fortalte imidlertid at USA har tilbudt Russland en avtale om fangeutveksling, for å kunne hente hjem basketballstjernen Brittney Griner og en annen fengslet amerikaner, Paul Whelan.

Ifølge CNN har Biden-administrasjonen tilbudt å utlevere den fengslede russiske våpenhandleren Viktor Bout i bytte mot to amerikanerne som sitter fengslet i Russland.

Russland har i en årrekke uttrykt interesse for å få løslatt Bout, med kallenavnet «dødens kjøpmann». Han soner en 25 års fengselsdom for å ha planlagt å ulovlig selge våpen for millioner av dollar.

USA på sin side vil gjerne få byttet til seg basketballstjernen Brittney Griner som har sittet fengslet i Moskva siden 17. februar fordi det ble funnet cannabisolje til e-sigaretter i bagasjen hennes.

Russiske myndigheter har derimot hevdet at basketballstjernen prøvde å smugle «en betydelig mengde av et narkotisk stoff». Skulle hun bli dømt risikerer hun å måtte tilbringe hele ti år i et russisk fengsel.

USA vil også gjerne få amerikaneren Paul Whelan hjem. Han ble dømt for spionasje og har allerede sittet to år i fengsel i Russland, men risikerer å måtte bli sittende der i ytterligere 14 år. Whelan har tjenestegjort i det amerikanske marineinfanteriet og var anklaget for å ha skaffet seg gradert russisk informasjon.

Biden-administrasjonen har vært under stort press for å sørge for utleveringen av Whelan og Griner til USA og det er ventet at den mulige fangeutvekslingen blir et av temaene under telefonsamtalen mellom Blinken og Lavrov.