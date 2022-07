annonse

Krig og inflasjon har ført til energimangel i EU, og nå har blant annet Tyskland og Ungarn besluttet å gjenåpne gamle kullkraftverk.

På grunn av høy prisøkning på materialer har utbyggingen av grønn energi blitt enda dyrere.

– Inflasjon og renteøkning gir økte investeringskostnader. Dette påvirker fornybarsektoren mer enn fossile brensler fordi fornybar har så stor oppstartskostnad, selv om det er billigere enn kull over et livsløp, sier CICERO-forsker Jan Ivar Korsbakken til E24.

CICERO er et senter for klimaforskning, de har siden 1990 levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Deres klimaforskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

Krigen i Ukraina har preget energimarkedet og satt mange land ut i en energikrise. Men det er ikke den eneste årsaken til brems i fornybaromstillingen, sier klimaforsker Korsbakken.

– På grunn av økte kapitalkostnader og problemer med forsyningskjeder gikk utbyggingstakten av fornybar ned allerede i fjor høst, før Ukraina-invasjonen, forteller han.

Kull er billig og raskt å starte opp, men det er svært dyrt å drifte. Fornybar derimot, krever større investeringer for å starte opp, men er veldig billig å drifte. Men det er mangel på oppstartskapital, selv om fornybar lønner seg i det lange løp, hevder Morten Svelle, seniorrådgiver for finans i miljøstiftelsen Zero.

– Når man mangler oppstartskapital kan det derfor være økonomisk gunstig å fyre opp kull selv om fornybar lønner seg i det lengre løp, sier Svelle.

– Ettersom fornybar er billigere i drift er flaskehalsen investeringsfasen. Derfor er det viktig at Norge som et kapitalrikt land bidrar i omstillingen internasjonalt, mener han.

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon. De mener politisk lederskap og et fremoverlent næringsliv er avgjørende for å løse klimakrisen.

